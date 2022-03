¡Estoy de mala follá!

M E parece que hay un conjunto, que no serie, de reglas tácitamente aceptadas y no escritas, entre las que se incluye una sobre los temas de comentario, que de alguna manera guía el contenido de las conversaciones, sean las de café, sean las de la prensa diaria, o sean un recurso para quien por obligación debe comentar a diario la actualidad.

Digo lo anterior por varias razones: mientras escribo estas líneas, sábado a mediodía, parece que debería escribir sobre el Día de Andalucía, por la fecha. Pero también debería escribir sobre la guerra que ha comenzado Putin. Mi problema es que desde hace días estoy de malafollá por el entorno que me rodea. Comprendo que si yo escribo unas líneas acerca de cuánto me molesta lo que ha hecho y está haciendo Putin en Ucrania, así como lo que me preocupa su comportamiento, el susodicho no va a pedir que localicen mi móvil para llamarme y tratar de quitarme mi mosqueo. Eso lo doy por hecho, pero a eso se le une mi cansancio, grande, y más bien hastío, porque ha ido creciendo desde hace mucho tiempo por mor de la pasividad de la sociedad que me rodea. Y además una duda: si en Almería, donde escribo estas líneas, se celebra pasado mañana el Día de Andalucía, ¿por qué está todo tan en silencio? ¿por qué no hay ni un alma por las calles? Carlos Cano, amante de Andalucía donde los haya, en su "pasodoble pa' Almería" decía que ésta tiene medio corazón en Barcelona. Cierto. Y experiencias relacionadas con esa afirmación hemos vivido todos en las visitas a Barcelona. Y ¿de qué le ha servido a Andalucía perder a borbotones, con la emigración, gran parte de sus paisanos, si con los años, lo único palmario y constatable es la pasividad andaluza? estoica donde las haya. Una población con una santa resignación, recluida en sus quehaceres diarios, para buscar la vida. Tan distante está la sociedad de la clase política, que se ven una vez cada 4 años, si acaso, y ¡hasta luego Lucas! pues una vez instalados los nuevos, sus ideas van a brillar por su ausencia, como de costumbre porque en vez de pensar, se dedican a rezar. Es increíble cómo ha aumentado el fervor religioso entre la clase política, ya que cada día son más fervorosos de las famosas y queridas Vírgenes andaluzas, a las que cada día martillean más con su deseo: Virgencica, que no salga nada nuevo en mi partido y pueda terminar la legislatura, que ahí fuera hace mucho frío.

Y yo de malafollá.