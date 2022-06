Los X mandamientos

En un examen del Instituto, escribí en una respuesta algo así como: "las cinco propiedades más importantes de…" y cuando al comenzar a enumerarlas me di cuenta de que solamente me acordaba de cuatro, y tuve que corregir lo de 5, con lo que se notó el descalabro y así me lo señaló don Antonio López Ruiz, no he vuelto a poner de antemano un cardinal de ese tipo.

En esta ocasión es distinto, pues la lista de cuestiones la tengo confeccionada desde que el domingo estuve pensando en temas para esta columna, y sé que son 10 temas o cuestiones o preocupaciones para "los de a pie" y de algún modo mandamientos, encargos, temas para tratar de solucionar, para los que mandan.

He aquí la lista:

1.- Precios de los combustibles, incluida la electricidad.

2.- P.I.B. que no tiene perspectivas de ir "viento en popa".

3.- Que Andalucía no cambie el camino que lleva, sea cual fuere el resultado de las elecciones.

4.- Ver cómo se pueden recortar gastos para que la deuda publica no siga tan desbocada.

5.- Aclararnos qué piensan hacer con los sueldos de los trabajadores de la empresa privada, los del Estado y, ya puestos, con los pensionistas.

6.- Qué medidas piensan tomar para contener la inflación, que va camino de la época de Suarez, pero ya no está Fraga para hablar del precio de los garbanzos en el Congreso.

7.- ¿Esta la legislatura para llegar hasta el último día de la misma, a última hora? ¿O sería conveniente adelantarlas?

8.- Sin ánimo de molestar, "como el que no quiere la cosa", ¿hablamos de Política exterior?

9.- Comentamos el papel que desempeña España en nuestro entorno, o ¿dejamos los temas llorosos, lastimeros, quejumbrosos, tristes y lúgubres, para otro momento?

Y 10.- La nota positiva, alentadora, esperanzadora, constructiva, animada, jovial y peripatética, o sea, itinerante y ambulante, que la pone la ministra que esta empeñada en resucitar a Labordeta con su mochila, recorriendo toda la "piel de toro", excepto Portugal, para explicarnos cómo podría ella arreglar este país antes llamado España.

En realidad, la décima cuestión o "mandamiento" no era ese, pero lo cierto es que me ha apetecido incluirlo como tal, porque a lo mejor con esa labor, pasamos a tener una ministra bien informada de nuestros problemas, lo cual nunca viene mal.