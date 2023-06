En el Ayuntamiento acabamos de iniciar el mandato municipal 2023-2027, dando comienzo a un nuevo curso político tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Un tiempo lleno de desafíos de futuro que nos demandará el mejor de nuestros esfuerzos a la hora de dar respuesta a las necesidades y proyectos que van a definir la Almería que viene. Una Almería mejor comunicada, más sostenible e inclusiva, abierta al mar y capaz de resolver con inteligencia retos como el ajuste de los servicios de limpieza a la dimensión actual de nuestra ciudad y alcanzar el acuerdo más amplio posible sobre el tránsito compartido en el centro histórico de la ciudad. Esta Corporación Municipal representa la ilusión, la esperanza y la fuerza de las 200.000 personas que viven en nuestra ciudad. Y trabajar para esa Almería de todos y para todos ha de ser, desde este mismo momento, una prioridad que va más allá de las estrategias, los intereses y las dinámicas de los diferentes partidos políticos que representamos. Como alcaldesa, quiero devolver con hechos el sólido respaldo que los almerienses han dado a nuestro proyecto de gobierno dando continuidad a la Estrategia 2030, que es el modelo de ciudad sostenible que demanda el horizonte de futuro de las grandes ciudades europeas. Y también habremos de volcarnos en la necesaria modernización de nuestras las comunicaciones, porque no se entiende que siendo la principal huerta de Europa, el tercer municipio en extensión agrícola de la provincia y con el turismo como eje central de nuestro potencial, no tengamos mejores líneas ferroviarias y servicios aeroportuarios. La esencia de la dinámica municipal es el acuerdo y espero que el consenso sea un valor compartido a lo largo de este nuevo mandato. Pero también lo debe ser el ejercicio del control político por parte de la oposición, a la que animo a que mantenga una actitud firme, serena y constructiva. Pactar y controlar, acordar en unos asuntos y disentir en otros, siempre en el marco de nuestros valores constitucionales, forma parte de la democracia viva que es la razón y la raíz de la vida municipal. Y como alcaldesa, me dedicaré en cuerpo y alma a que este mandato sea provechoso para los ciudadanos y los intereses generales de Almería, de Andalucía y de España y que sirva para fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.