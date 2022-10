Y tú, ¿Cómo te manifiestas?

La que han liado estas dos activistas de una organización ecologista lanzando el contenido de unas latas de tomate a una conocidísima obra de van Gogh. No ha faltado nada en la panoplia de posibles críticas: desde quienes han manifestado en las redes la mayor solidaridad con el fin y con los medios, hasta quienes han manifestado su condena de los hechos sin entrar en los motivos de la protesta, pasando por quienes comprendemos que para manifestar hoy tus reivindicaciones con efecto político parece que o consigues ser tema de moda o no eres nadie.

Por supuesto que las chicas de Just Stop Oil sabían que el cuadro estaba protegido con un vidrio: por tanto, la agresión no acarrearía consecuencia alguna de deterioro artístico de la obra. Por eso, en el caso de estar interesado en endiñar alguna hostia en cara ecologista femenina, la ocasión la han pintado calva. ¡Pues claro que hay otras maneras de reivindicar! Recuerdo que cuando fui coordinador provincial de una organización política, con un acto reivindicativo nocturno frente a la Delegación de Gobierno, con viento y lluvia, donde pedíamos mejora de las infraestructuras que nos comunican con el resto de la península, tuvimos el mismo éxito que la Mesa de las infraestructuras o la Mesa del ferrocarril: ninguno. Eso sí, no dejamos de ser mofa de algún medio local y sus redactores que informaron de las educadas formas con las que nos manifestamos "un reducido grupo" aquella noche. Ya me habéis leído alguna vez que las expresiones de libertad sobre las expresiones artísticas de otros me parecen innecesarias y faltas de respeto: siempre me parecieron estúpidas las primeras ovaciones a los pioneros de grafiti, porque hoy los nuevos terminan "grafiteando" sobre las obras de aquellos. No obstante, en este caso hay una componente reivindicativa; y no nos engañemos: cualquier paso que damos en la Historia es a base de acciones que, en buena medida, escandalizan a una buena parte, si no a la mayoría, de la sociedad. Desde ese punto de vista: han llamado la atención, y no han manchado la obra de arte. Pero, ¿han conseguido su objetivo? Eso es lo de menos: ellas proponen "la vida sobre el arte" mostrando su descontento con el uso de combustibles fósiles. Pero, ¿estamos dispuestos a manifestarnos sabiendo que nos supondrá pasar por delante de un juez (que no será el prevaricador condenado Alba por su acoso a la jueza Rosell)?