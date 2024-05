La manipulaciones sólo agravan la crisis

Durante años, hemos sido manipulados por los medios de televisión, identifiquen los presentadores de noticias, “ siempre los mismos”, sin ofrecer la posibilidad de debate contradictorio. Nos han mentido con informaciones falsas, destinadas a que aceptásemos políticas agresivas y guerras organizadas en particular por USA, cuyo objetivo es de mantener la economía mundial y las políticas bajo el dominio del $US. Recordemos a Power en la ONU mostrando un flacón lleno de detergente, clamando que era una arme biológica letal fabricada en Iraq y que sería utilizada en sus armas de destrucción masiva, de las que nunca se encontró existencia, ni con las inspecciones de la ONU, ni tras la guerra que destruyó Iraq dejando 1 millón de muertos, entre ellos 300 Mil niños. Las Televisiones, prepararon las opiniones de Occidente para que aceptasen ese crimen contra la humanidad, no olvidemos a Libia Afganistán, Garza y ahora Ucrania. Con sus mentiras y desinformación, esos medios manipularon las mentes, inconscientemente son cómplices de los crímenes cometidos en las guerras. Hoy por suerte están las redes sociales y cierta prensa extranjera, aportan datos y precisiones, gracias a investigadores y personalidades, patriotas comprometidos en lo militar, conscientes del peligro que corre la Humanidad por culpa de Políticos, locos furiosos, que con el pretexto de defender una ilusa “Democracia” conducen la Humanidad, a la Paz de

los cementerios. Estos oficiales agentes y exagentes de diferentes sServicios de información Militar, han dirigido un memorándum al Presidente Biden, advirtiendo una vez más del plan de Francia para arrastrar US en una guerra nuclear contra Rusia: ¿Han oído ustedes hablar de esto en las televisiones? Y por casualidad, han hablado los medios, de la declaración del Presidente del Banco de Canadá y de Noruega, anunciando que se están creando las condiciones para un posible nuevo “Cracks” financiero, ¿Han informado dr que la revista inglesa, globalista neoliberal y monárquica The Economist, en la que los banqueros Rothschild tienen una participación del 26,7%, ha publicado un informe especial, sobre el sistema financiero global en peligro de fragmentación? El The Economist –que se define como independiente, aborda el nuevo orden económico que se perfila ( la multipolaridad), al unísono con el desmoronamiento del orden internacional liberal, un análisis más detenido revela una cierta fragilidad y preconiza un posible “colapso repentino e irreversible”. Según el The Economist, “el orden que rige la economía mundial desde la Segunda Guerra Mundial se ha erosionado y hoy está al borde de la crisis”. Esta realidad, la afirmaron desde hace tiempo los críticos de la globalización desregulada, por la especulación, la Deuda y la inflación. Se añade a este análisis el portavoz de la revista, que constata que afirmar ahora que el Globalismo está en caída libre, equivale a una capitulación, pero no descarta que; “Se avecinan desencadenantes preocupantes que conducirán a un descenso hacia la anarquía económica”, una situación en la que para solucionar el problema económico y social “las superpotencias recurrirán a la guerra”. The Economist olvida que la globalización se afianzó y ha persistido gracias a las múltiples guerras del “complejo militar-financiero” anglo-sajón de USA. Hoy, la desintegración del viejo orden es visible en todas partes y, aunque el dólar sigue siendo dominando, pese a qué las economías emergentes lo evitan, cuando le es posible, provocando que los movimientos de compras /ventas de $US, han comenzado a fragmentarse y una de las principales causas ha sido la pérdida de confianza hacia USA, que utiliza el secuestro del $US como arma de guerra. La guerra en Ucrania, compromete el futuro del Euro, pone en duda de que este sea una moneda refugio segura. China se deshace de los activos de Deuda de USA que detenía. Mientras tanto los Brics+ aumentan su potencial económico y de adhesiones.