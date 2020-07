Y manos limpias, por favor

Hace un rato por así decirlo, corría la Era memorable de la 'Quinta de El Buitre', del 'Dream Team', se podía fumar en cualquier lugar, Martes y Trece nos tronchaban con las empanadillas de 'Encanna', en la televisión triunfaban 'Falcon Crest' y 'Corrupción en Miami'. La primavera comenzaba cuando lo mandaba el Corte Inglés y el verano no era tal hasta la llegada a los quioscos de la portada del HOLA con el posado playero de Ana Obregón, hoy llena de dolor, entonces plena de gloria. En este cercano aquel tiempo no existía Facebook ni había pandemia de Covid-19, sí teníamos otros virus aunque más gobernables.

Este calor tan raro sin hoja en el almanaque de la cocina ha arrancado en un barco con los amoríos de una almeriense y un torero de lustre, seguido de un cerrado por vacaciones del Palacio de San Jerónimo custodiado por dos leones hasta el regreso al trabajo, si eso es trabajo, de sus revoltosas señorías. Ea, se van de más ocio porque aquí no pasa nada. ¿Qué podría pasar sin ellos? Nada que no pase o esté pasando. Lo dijo la gran Lola: "si me queréis, irse". Eso es, 'irse' a la fresquita y tanta paz llevéis como la que dejáis en este verano, por decirlo de algún modo, de cartón piedra. Es un verano de teatro con las bambalinas repletas de muertes, una representación trágica entre enredos y confusiones más propia de comedia de no ser por los pavorosos estragos.

Aplacar los nervios del confinamiento pasado o del probable por venir, nos ha hecho soñar con la costa, con el pueblo, con la alberca y hemos salido de vacaciones porque hace falta o porque sí. Respirar otro aire o nuestro propio aliento, retomar una vida anterior tan imposible, ay, tanto como los comentarios de Simón, ese mismo, el de todos los días. Se hace eterno estar al corriente de tantos brotes, de botellones incontrolados aquí, allá, en cualquier lugar, infatigables como un mayo del 68 o un 15-M.

A este veranillo de 'chill-out' en el balcón se le encogen los dobladillos, deja al desnudo la insuficiencia rastreadora. Es como perseguir en chanclas a Usain Bolt. Así, sin los exploradores pandémicos indispensables, no hay modo de escarbar en las canteras del virus maligno ni localizar su veta. No estaría mal reclutar entre quienes llaman telefónicamente a la hora de la siesta. Son tenaces. Talmente como quienes no se ponen la mascarilla ni así los fulminen. Uno se pregunta algo así como ¿se lavarán las manos?