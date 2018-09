El mapa de España

Decíamos en nuestro artículo anterior, que a principios del siglo XV se unieron Castilla y Aragón en una sola dinastía, la de los Trasmatara, esto supuso un gran paso en la formación de España, solo quedaban Navarra y Portugal. La decisión de esta unión, Castilla y Aragón, dio lugar a que se les reconociera como Reyes de España, pero solo en el extranjero; tenemos que decir que esta expresión que se utilizaba en el extranjero, no se reconocía aquí, porque era una unidad por arriba basada en el poder del rey, pero por la base era una especie de federación, en la que cada reino tenía su moneda, sus aduanas y sus normas jurídicas distintas; y si ustedes me permiten, decidles que con las diecisiete comunidades casi hemos vuelto al principio. La cuestión en definitiva es que Castilla tuvo un papel importante, más importante que Aragón; la Corona de Castilla tuvo una fuerte actividad en términos cuantitativos, pues tenía más población y los reyes tenían más fuerza que en Aragón, donde la nobleza y la iglesia controlaban más los poderes políticos; hay que tener en cuenta que hubo personajes como Cristóbal Colon que apoyo a Castilla y añadió territorios descubiertos, lo cual explica que el castellano terminara siendo el idioma más general, no el único de todos los españoles; pero no olvidemos que durante el reinado de Alfonso V el Magnánimo, la corona de Aragón también aporto el Humanismo y dominios italianos. Llegado ya el año 1200, es clave la inclinación hacia Castilla de los territorios vascos en lugar de hacia Navarra, siendo Vizcaya un señorío que dependió de los reyes de Castilla, Álava empezó siendo un condado de Castilla, luego se incorporó a Navarra y en 1200 Guipúzcoa y gran parte de Álava pasaron a ser tierras castellanas, no en vano, y siguiendo a los historiadores vascos de los siglos XVI y XVII, todos dicen que preferían estar con Alfonso VIII de Castilla que con el rey de Navarra. En cuanto a Navarra era territorio vascón y fue el propio Sancho III el Mayor quien lo llevara hacia la Ribera del Ebro, entrando en relación con las familias reales de León, Castilla y Aragón; Sancho el Mayor quiso ser señor de Gascuña, pero no lo consiguió, por lo tanto decir hoy que Sancho el Mayor fundo el Estado Vasco, estaría fuera de lugar, entre otras cosas porque aplicar el concepto de Estado en el siglo XI sería incorrecto. Por tanto y después de todo lo dicho, tenemos que decir que la unión personal de los Reyes Católicos, no supuso la unidad nacional española, en cualquier caso es muy patente, durante el reinado de los Reyes Católicos, la vigencia del concepto geográfico de España; siendo significativo que no se emplee el término "Reyes de España", y por el contrario si de "Reynos de España" y con menor frecuencia de "monarquía de España".