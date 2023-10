Una de las cosas que más enorgullece a los almerienses es el privilegiado contacto que su provincia tiene con el mar. Residentes y visitantes alaban tanto las excelencias de sus playas como la amplia variedad de especies pesqueras que surten a la gastronomía local. No obstante, más allá de estos usos vinculados con el ocio, resulta paradójico el gran desconocimiento que la mayoría de los ciudadanos tiene sobre otros aspectos del entorno marino local. Muchos desconocen que las costas del Almería albergan grandes extensiones de praderas submarinas que actúan como barrera frente a la erosión, sumidero de carbono y refugio de multitud de especies animales, así como otras curiosas formaciones, los arrecifes de vermétidos, formados por esqueletos de invertebrados que igualmente protegen la costa y son reservorios de fauna. Y mar adentro hay enclaves realmente notables, como el Seco de los Olivos, montaña submarina de origen volcánico que alberga corales de profundidad, cetáceos, tiburones y multitud de especies de peces, o el entorno del Mar de Alborán, singular por la riqueza biológica de sus fondos, su productividad pesquera o su importancia como ruta migratoria de cetáceos. A pesar de todo ello y aunque el mar es también el ámbito de trabajo de un buen número de colectivos locales (pescadores, operadores portuarios, acuicultores, clubes de buceo y navegación, educadores ambientales, etc…), su relevancia económica y presencia mediática parecen quedar eclipsadas por el peso e importancia de la producción agrícola de la provincia. El resultado es que la mayoría de los ciudadanos no tiene una conciencia real del valor ecológico ni del potencial económico que posee el mar que baña sus costas, ni por supuesto de su vulnerabilidad. Sin embargo, en los últimos años en ámbitos muy diferentes (desde organismos supranacionales como la FAO o la Unión Europea hasta gobiernos regionales) se están promoviendo políticas activas que apuestan firmemente por el llamado “Crecimiento Azul”, el cual vendría a ser una nueva versión de la conocida “Revolución Verde” que modificó drásticamente la producción agrícola mundial, pero con una relevancia mucho mayor por sus implicaciones y extensión. Esta estrategia de crecimiento sostenible reconoce la importancia de los mares y océanos como motores de la futura economía (provisión de alimentos, fármacos, energía, agua potable, etc.), agentes particularmente sensibles al cambio climático y entornos que hay que conocer y proteger adecuadamente. Es por tanto una asignatura pendiente en nuestra provincia, y una responsabilidad de los medios de comunicación, los educadores de todos los niveles y los agentes sociales, el hacer llegar a los ciudadanos de forma más completa y efectiva la importancia actual y futura del mar almeriense.