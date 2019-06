En el margen izquierdo de la filosofía

Paseaba por el margen izquierdo de la acera, junto al "Mare nostrum", como fue bautizado por los romanos. Comprobaba con desazón la desidia y el desamor que le profesan sus vecinos. Se sintió observada por unos ojos esmeralda, escondidos tras unas pupilas cerradas como persianas ante un sol de verano abrasador. Lo divisó a pocos metros, como un emperador romano, sobre su sillón de médula desgastado, observaba todo con aire distraído. Pasó sigilosamente, inhibida por la autoridad que lo envolvía, por un momento pensó que le iba a hablar, y por su mente cruzó el personaje gatuno de la novela de Aruki Murakami, "A orillas de Kafka". Un día, no muy lejano, fue el rey de una selva, la de sus niños consentidos, que una vez crecieron, pasaron de él, como de todos sus juguetes infantiles. Nunca sabrán qué ha sido de su mascota. En adelante tendrán nuevas inquietudes, para eso Dios los creó a su imagen y semejanza, los animales son seres inferiores. Eso debieron pensar quienes lo abandonaron. Cruzó a la otra acera, para no sufrir en su pituitaria el horrible perfume con que se engolaba el galán pretencioso. Si el soberano entronado que la observaba desde su sillón real, de repente hablase, seguro que le mostraría su sorpresa por el comportamiento humano. Que no éramos muy inteligentes, era algo que sabía desde tiempo inmemorial, pero que no aprendiésemos de la historia, superaba sus sospechas. El escuchaba las conversaciones de los paseantes, sus comentarios, sus problemas, y por supuesto tenía muchas iniciativas, pero nadie le escuchaba. Todos pasaban sin mirar, pendientes de sus teléfonos, se apartaban por el olor, pero nadie se paraba en el margen izquierdo, absortos en sus problemas. Que en cuatro años no hubiesen sido capaces de tener un gobierno estable, era inaudito, que se preocupasen por los goles de su equipo de futbol y no participasen en las votaciones, que podrían solucionar los problemas que les acuciaban, era inexplicable. Que los líderes políticos, que tanto interés mostraron por la ciudadanía y tanto prometieron por conseguir su bienestar, se pasasen días disputándose puestos, para asegurarse un sillón en el trono era ininteligible. Con lo fácil que era tener uno como el suyo!. Pero claro, él solo era un gato, un gato soberano de la margen izquierda del mar, que observaba el mundo desde su trono de médula, y se dormía cuando lo tocaba un cálido rayo de sol en una tarde de primavera, perfumada a mar y algas.