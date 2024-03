Nos shabía prometido la señora que manda en el urbanismo capitalino que antes de acabar febrero se presentaría el proyecto sobre la peatonalización del Paseo. Casi con la campana a punto de acabar el mes, se conocieron algunos datos sobre lo que en su día será esta vía. De todo lo que nos ofrecía la información, me llamó la atención lo de las plazas prevista por los diseñadores. Plaza, plazas, plazas. Perfecto. Estoy de acuerdo con ellas. Sin acabar de conocer el resultado, lo siento Eloísa, pero no has cumplido lo prometido. Estamos en marzo y solo un apunte nos has dado, cuando era la presentación del plan en su totalidad.

Seguiremos esperando que lo que va a llegar no sea peor incluso a lo que ya tenemos, y mira que Ramón nos dejó un pufo con su carril no se sabe para qué, difícil de olvidar. Pero lo de las plazas en el centro neurálgico de la ciudad me parece positivo. Ando estos de días de visita al dentista, lo que me permite pasear por las calles de la ciudad, hablar con los amigos de siempre, querido Joaquín, y comentar la ciudad que era, y la que están dejando a las nuevas generaciones. Estamos en la plaza de la leche. Las máquinas trabajan echando abajo el edificio de correos. Nuestro ojos recuerdan aquel viejo edificio con sus leones, sus bocas abiertas, el templete de la plaza y sus urinarios. Nada queda de todo aquello. Debe ser que no había ecologistas que defendieran la ciudad, pero lo cierto es que Almería ha ido perdiendo su hermosura.

Viendo las obras, comentando el cubo verde que se ha empeñado en construir Carmen Crespo, no podemos por menos que pensar que María, la alcaldesa, tendría que hablar con ella. María, habla con Carmen. Dile que, al centro de la ciudad, según unos valencianos, le hacen falta plazas, muchas plazas, y no habría lugar mejor que el solar que va a quedar vacío donde sentaba sus reales Correos. Ese cubo verde, que a todos nos parece perfecto, podría ubicarlo la Junta en el Pita, que es lugar bastante más idóneo que el corazón de la ciudad. Inténtalo María, habla con Ramón, lo que él no consiga de Moreno Bonilla no lo logra nadie, y le supongo interesado en que el centro de la ciudad cobre esplendor, y un pequeño parque o una gran plaza, que, unidas a las pequeñas a ubicar en el paseo, según piensan los valencianos que ganaron el concurso, lo mismo haría que los almerienses nos sintiéramos orgullos de los políticos que gobiernan la ciudad, y nos olvidáramos de algunas tonterías hechas.

María, por favor, habla con Carmen.