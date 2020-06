Y con mascarilla, por favor

Es de imprudente urbanidad, amén de mala sangre, salpicar el virus a salivazo vidrioso en el entretanto de una conversación o en el cruce de una esquina. Se lo crean o no, allá cada cual, abundan ludópatas de la ruleta vírica, aventureros insensibles, negligentes, apáticos e indiferentes con la salud del prójimo. Incluso algunos descarriados creen haberse caído en el caldero de la poción mágica de Obélix. Y no, no son inmunes o, cuando menos, no lo saben.

Al recibo de la presente ignoro si los 13.000 fallecidos sin ubicar, según Simón, (este científico, no puedo evitarlo, me recuerda al sacristán de la iglesia de cuando yo iba a la iglesia), están colocados donde deberían junto a los otros miles de muertos. ¿Y muertas? Lo del lenguaje inclusivo es para mí una crucifixión, una condena al ellos y ellas, al nosotros y nosotras, a los españoles y españolas, a compañeros y compañeras, y sí, como cantó Aute "pónganme, si es nobleza lo que obliga, la corona de espinas…", si alguien se da por ofendido u ofendida, discriminado o discriminada.

Me preguntaba por las Muertas de Covid-19 en el cómputo oficial. ¿Ninguna? ¿No ha habido muertos…, y muertas? Si no fuese macabro el asunto, no sé, quizá llegado el punto final de la vida el lenguaje inclusivo carece de importancia, si bien, tengo para mí que es una descarada estrategia similar a la de no enseñar el interior de las morgues, si no ves a los muertos y muertas no hay muerte. Muertos, así, tal cual, es un drama como ligero, impalpable, lejano. En cambio, Muertas, suena a madres, a esposas, a hijas, a abuelas, o sea, avivan poderosamente las emociones más profundas, aquellas sin anticuerpos.

Recién liberado del gulag oficial tropiezo con la oleada de soplagaitas, quieren derribar la estatua de Viriato. En esta época infantilizada de la humanidad nos han roto la vajilla de Limoges, la de siempre tan solo puesta sobre mantel en la cena de Nochebuena y comida de Navidad. Está hecha pedazos y nadie ha sido el causante, todo el linaje mira al techo, el clan se ha especializado en el silbo gomero, es absoluta la ausencia de responsabilidades o es la ausencia absoluta de responsables, que no es la misma cosa.

Aquí, en mi comunidad, las risas infantiles han enmudecido el trino de los gorriones. El mirlo ha dejado de perseguir a la tórtola. Los gatos no pasean en la cornisa de la valla. Será el verano.