En estos días nos hemos enterado oficialmente de algo que presumía el personal. Los políticos, empezando por el presidente del gobierno, siguiendo con el ministro de sanidad y la caterva de dirigentes autonómicos que en gloria nos han tocado, nos obligaron a los ciudadanos, nos impusieron bajo pena de multa, insultos de los vecinos y demás imbéciles que nos dejamos llevar como ovejas camino del matadero, a usar mascarillas sin informe técnico que lo avalara.

Eso fue hace unos años, pero no tan lejos, hace solo un mes, la nueva ministra nos salió con la misma propuesta, y las autoridades regionales, por lo menos la andaluza, abalaron la decisión de usar mascarillas en hospitales y centros sanitarios a los usuarios. Y nosotros, imbéciles de tomo y lomo, o tontos de capirote como dice el señor obispo, nos volvimos a poner la mascarilla.

Alguien debió poner a la ministra en su sitio, ya que días después la medida desaparecía y las mascarillas de nuestras caras. Parece evidente que en las dos ocasiones estos pendejos que tenemos por dirigentes en Madrid y en Sevilla se han columpiado, y con ellos han columpiado al personal. Entre asesores de ministros que salen de las puertas de un puticlub, y ministros que salen de los oscuros entresijos de un partido político, el personal se debe pensar en qué manos está, en qué partidos deposita su voto, y en qué nombre confía a la hora de ofrecerle fiel y bovinamente su vida y su hacienda.

Confiar en estos momentos en los gobernantes de Madrid y de Andalucía, en lo tocante a sanidad y como modelo las mascarillas, sería la demostración palpable de que estamos en manos de los más incompetentes, inútiles y cobardes políticos con los que podemos dar. Se han choteado de nosotros, mientras ellos, durante aquella temporada de encierro y máscara, se iban de juergas, cerraban bares, cantaban por las calles y tenían a su disposición a esa policía que a nosotros nos multaba, nos intimidaba y nos perseguía si decidíamos salir a estirar las piernas.

Con nosotros no tuvieron la mínima compasión, y multaron con saña nuestra osadía, nunca la de ellos. Al final las multas se le volvieron en contra, eran ilegales, como el encierro llevado a cabo, como aquellas ruedas de prensa en las que lo único que hacían era meter miedo al personal. Es más lamentable si cabe que político alguno haya pagado por los miles de muertos producidos en residencias, por todos aquellos que se murieron sin el último abrazo de sus familias. No hay derecho a que ningún político, con más de cien mil muertos, no se haya sentado en el banquillo de los acusados. No esté entre rejas.