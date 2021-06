Las matemáticas y las humanidades

E L lector avezado puede observar un cierto aire de plagio en el título de este artículo. No va muy desencaminado, pues me he tomado la libertad de parafrasear a un grandísimo matemático, Henri Poincaré, que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX.

En un opúsculo publicado a finales de 1911 titulado Las ciencias y las humanidades, Poincaré critica -impecablemente razonado- la supresión de la asignatura de latín en los bachilleratos que daban acceso a la prestigiosa Escuela Politécnica en la que se formaban los ingenieros franceses y en la que impartieron docencia matemáticos de la talla del propio Poincaré, Cauchy, Poisson o Mandelbrot, químicos como Gay-Lussac o físicos como Becquerel o Carnot, entre otros. Viene a colación esta reflexión cuando recuerdo una de las frases que suelen aparecer -con ánimo jocoso- en no pocas conversaciones justo en el momento que se pretende analizar una situación en la que es necesario aportar algún razonamiento matemático: "yo soy de letras, de matemáticas no entiendo". ¿Acaso hemos oído decir a alguien, aunque sea medio en broma, "yo soy de ciencias, no se leer"? Seguro que no, nos daría vergüenza reconocer tal grado de incultura, pero no tenemos pudor en admitir que no sabemos matemáticas. Las matemáticas son imprescindibles para diseccionar el mundo en el que nos movemos. Me atrevería a afirmar que no hay ámbito cotidiano en el que no estén presentes. Son la base del conocimiento científico. Actualmente sufrimos -o gozamos, depende de como se mire- de una avalancha de información, un volumen impensable en otros momentos de nuestra historia. Si esa información viene acompañada de números, tenderemos a darle una mayor veracidad pues se trata de "algo objetivo", pero ¿somos capaces de comprender lo que significan esas cantidades? Cuando se nos dice que la Unión Europea va a aportar a nuestro país 140 mil millones de euros -mezclo cifras y texto a propósito- en un fondo de recuperación, ¿somos conscientes de la magnitud de esa cantidad?

Nuestro sistema educativo debe fomentar por igual -y entrelazadas- ambas dimensiones, la humanística y la matemática que, como afirmaba Poincaré en su texto, no están tan lejos como pudiera parecer a priori. Ahora que se avecinan tiempos de reformas es un aspecto que debería tenerse muy en cuenta. No es posible analizar una situación sin comprenderla y no es posible comprenderla sin analizarla.