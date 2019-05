El pasado domingo, día 5 de mayo, he tenido el honor de intervenir junto a Manuel del Pino en el acto que desde hace 20 años venimos celebrando un grupo de almerienses para recordar y honrar la memoria de los españoles que sufrieron el terror del holocausto. Hay quienes insisten en correr un tupido velo sobre aquellos sucesos que tenemos que recordar para que no se vuelvan a repetir. Todavía aparecen voces que alimentan un revisionismo histórico que pretende hablar del Holocausto como algo que nunca sucedió. Pero a pesar de los intentos por ocultar la realidad, gracias al trabajo de historiadores como Geoffrey Megargie, Martín Dean, Primo Levi y otros estudiosos, la historia del Holocausto es sobradamente conocida. No faltan documentos, reportajes fotográficos y filmaciones que dan fe del terrorismo que el régimen nazi creó en Alemania o en sus países ocupados desde Francia a Rumanía. Los españoles que estuvieron recluidos en los campos de concentración nazis, de los que hay constancia documental, ascienden a 9.328. De ellos murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y figuran como desaparecidos 334. La mayoría fueron recluidos en el campo de Mauthausen donde muchos perdieron la vida de todas las formas imaginables: fusilados apaleados, gaseados, ahorcados o, simplemente, de hambre. A pesar de las condiciones infrahumanas algunos lograron sobrevivir hasta el 5 de mayo de 1945 que Mauthausen fue liberado por parte de las tropas aliadas. Uno de los supervivientes de aquel horror fue nuestro querido paisano Antonio Muñoz Zamora, que mientras vivió siempre estuvo presente en este acto para dar testimonio del martirio que sufrieron los españoles que cruzaron los Pirineos huyendo de Franco y fueron víctimas del terror nazi. El pasado día 29 de abril el consejo de Ministros adoptó un acuerdo para declarar el 5 de manyo "Día de Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y otros campos y a todas las víctimas del nazismo en España" Con ello el Gobierno de España otorga carácter institucional a una fecha que hasta ahora solo se conmemoraba, incomprensiblemente, por partidos políticos de izquierda. La condena al Holocausto supera las diferencias ideológicas en toda Europa. Todos los partidos democráticos europeos sean liberales o socialdemócratas hacen causa común contra el terror nazi. No tiene explicación que la derecha española permanezca impasible y aparte la mirada cuando se trata de condenar el Holocausto