Los mayores y la sociedad

Este sábado anterior se ha celebrado el Día Internacional de las Personas Mayores, que se aprovecha como marcador para tener presente a este inmenso colectivo y mantener despierta la necesidad de reconocimiento que nos aproxima, de una forma u otra, a ellas.

Las personas mayores son nuestros abuelos, nuestros padres y madres, nuestros familiares, vecinos y conciudadanos. Miles de personas que atraviesan a diario el umbral que los convierte en mayores, por la edad principalmente, lo que lleva implícito experiencia.

La celebración cada primero de octubre del Día del Mayor es el argumento perfecto para reivindicar las experiencias individuales y colectivas y una excusa maravillosa para poner en común ejemplos de otras formas de afrontar esta etapa de la vida. El origen de esta celebración se remonta a diciembre de 1990. El 14 de ese mes, la Organización de las Naciones Unidas presentó en votación establecer ese día para esa mal llamada "tercera edad". Envejecer es, ciertamente, un logro, un triunfo, una suerte. No un cataclismo. La antigua visión que se tenía de los mayores como un proceso inevitable de torpeza, enfermedad y decrepitud no se sostiene actualmente. La población mundial ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. En la etapa de gobiernos socialistas, la Junta de Andalucía fue siempre abanderada de las políticas dirigidas a las personas mayores, y muestra de ello fue el reconocimiento, allá por el año 2013, que la Unión Europea, considerando a Andalucía como zona de referencia para el envejecimiento activo. Sin duda, un estímulo para que se siguiera avanzando en políticas de igualdad, sociales y salud. A mi entender, el tema fundamental no es vivir más años. Sino cómo vivirlos, qué calidad de vida en ese último ciclo de la vida terrenal, en términos de salud, economía, bienestar, inserción social y el significado cultural, personal e incluso político. Son personas mayores que quieren seguir dando vida a los años. Aunque ya ha pasado la celebración, mi más sincero reconocimiento a quienes desde esa etapa de la vida se empeñan en mejorar y hacer mejor nuestra sociedad, a quienes son ejemplo de mucho y para muchos, a quienes atesoran experiencia y sabiduría, a quienes siguen siendo parte activa y protagonista de nuestra sociedad.

A todas ellas, les deseo salud, suerte y bienestar.