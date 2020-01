Por los mayores

En estas últimas semanas las cuestiones relacionadas con la vida pública han dado un giro insólito. Ideas que parecían importantes han desaparecido en un remolino surgido de improviso y todo ha cambiado como si estuviésemos en el escenario de una comedia alocada. Al desprestigio ya amortizado de los políticos, se suma ahora el de la justicia; apostamos por el localismo extremo y asistimos a la propuesta de León de crear un nueva autonomía; o vemos que la confianza sobre lo que aporta Europa no ofrece ya las unanimidades de antes. Tras años de maquillajes afloran los defectos del sistema levantado a partir de 1977 y desaparecen sus logros. El enfrentamiento continuo parece ser el panorama habitual al que tendremos que acostumbrarnos.

El desconcierto y las primeras impresiones no son siempre fiables. Pueden confundirnos aún más en este caso por la rapidez con que los cambios se han producido. Quizás el mismo vértigo se vivió ya en la Transición. Pero entonces se actuaba con la prudencia y con el miedo que guarda la viña. Y se sabía al menos dónde se quería llegar, mientras que ahora reina la incertidumbre. Quienes pilotan ahora la máquina entran en cambio en terreno desconocido, sin un amplio consenso, y no parecen tener ningún plan salvo el de siempre: la osadía del que confía en los dados y atender primero sus intereses particulares. Es cierto que solemos agrandar la importancia del presente. No viene, por ello, mal recordar que dentro de poco todos serán una nota a pie de página que nadie leerá, un escenario tan lejano como la Segunda República o el propio franquismo, pasto para historiadores que buscan un puesto de trabajo. Pero tampoco conviene olvidar que siempre alguien paga los ajustes y los errores, y que todo apunta a que seremos los andaluces, los murcianos o los extremeños los que tendremos que costear la fiesta.

En medio de la confusión y la bronca, apetece casi mirar hacia otro lado, hacia lo que está también ahí y no se ve. Preferimos en estas fechas quedarnos con la imagen de esas personas de edad que, a primera hora de la mañana, llegan a casa durante las vacaciones escolares para echar una mano, para cuidar a los nietos, para darles un paseo o ayudarles con los deberes, sin más egoísmo que el de sentirse bien ayudando a los que quieren. Nada que ver con la política.