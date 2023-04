Estamos ya inmersos en la precampaña del 28 de mayo y no es ninguna casualidad que una de las primeras actividades que desde el PSOE de Almería hemos organizado para conversar con los almerienses haya tenido a la cultura como protagonista. La Peña Flamenca El Taranto ha albergado nuestra charla-coloquio 'La cultura como motor de transformación', una actividad en la que contamos con la experiencia en la materia de Carmen Calvo, que ha ocupado en el pasado las carteras de Cultura tanto en el Gobierno de España como en la Junta de Andalucía. Los socialistas nos hemos propuesto un gran reto para la ciudad de Almería: detectar, impulsar y fomentar las vocaciones artísticas. Los artistas y los creadores y creadoras son la pieza clave de la cultura y, en cada colegio, en cada instituto y en cada barrio seguro hay un futuro gran pintor, una futura gran escritora o un futuro gran músico que necesitan en esos primeros años encontrar el lugar, los medios y la personas que hagan emerger esa creatividad que llevan en su interior. Un ayuntamiento tiene una gran responsabilidad a la hora de poner a disposición de los creadores y creadoras locales los espacios, los entornos y los medios para que puedan desarrollar en condiciones óptimas todo su potencial creativo. La cultura es música, es teatro, es cine, es arte, pero también es patrimonio, y en Almería tenemos muchos tesoros ocultos que el PP en el Ayuntamiento no ha sabido poner en valor. Uno de ellos es la Casa del Poeta José Ángel Valente. Queremos hacer de ella un centro internacional dedicado a la poesía y un lugar para la investigación y estudio de la obra de Valente. De nuevo, de la mano de Valente, Almería estará en el mapa de intelectuales, poetas y estudiosos de su obra. La cultura crea puentes entre grupos y personas pero también integra y crea identidad, y qué mejor ejemplo de ello que el flamenco. Tenemos que sacar más partido de la presencia del flamenco en muchos de nuestros barrios y dar los primeros pasos para proyectar al ámbito profesional esa espontaneidad, arte y frescura que muchas veces no pasa de la frontera familiar. Tenemos muchos más proyectos porque esta ciudad está muy necesitada de cultura, de más y mejor cultura, y de actividades y eventos que sean fruto de la participación ciudadana. Nos comprometemos a crear el Consejo Local de la Cultura, el Patrimonio y las Artes porque también queremos promover una cultura crítica y diversa que verdaderamente sirva para transformar y cohesionar nuestra sociedad.