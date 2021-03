El mejor soterramiento para Almería

No tengo dudas de que el acuerdo cerrado hace unos días por la sociedad 'Almería Alta Velocidad' para definir el proyecto de la segunda fase de la integración del ferrocarril en Almería es el mejor soterramiento posible para Almería. El Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hemos acordado un modelo de actuación que tendrá un coste previsto en torno a los 250 millones de euros e incluye el soterramiento del canal de acceso ferroviario desde El Puche hasta pasada la Avda. del Mediterráneo, con una longitud aproximada de 1,5 km. Ello va a suponer la eliminación de elementos que a día de hoy siguen comprimiendo la movilidad en Almería capital, como el puente de Los Molinos, el túnel de La Goleta o el propio paso elevado de la Avenida del Mediterráneo. Toda esa zona se convertirá en un bulevard verde que no sólo mejorará ambientalmente el entorno, sino que unirá y permeabilizará barrios y zonas que actualmente tienen una conexión muy mejorable. Además, hemos logrado el compromiso de crear un nuevo vial que discurrirá desde la antigua estación y la estación intermodal para unir Ciudad Jardín con la glorieta de Manuel Fraga, otro importante elemento de mejora en la movilidad. Quiero agradecer la buena disposición de los representantes del Gobierno y de la Junta en la reunión telemática en la que cerramos este acuerdo, porque han entendido que el planeamiento del Ayuntamiento era justo, lógico y beneficioso. Una reunión que, aunque es verdad que hubo de ser forzada técnicamente por el Ayuntamiento ante las incertidumbres y retrasos que planteaba el proyecto, discurrió en todo momento con la mejor y más constructiva de las sintonías y creo que eso es también una buena noticia para todos los almerienses. Este soterramiento pondrá punto final a la división que para Almería ha supuesto históricamente la presencia de las vías del tren en el mismo centro. El Ayuntamiento siempre ha sido ambicioso de cara a este proyecto y hemos peleado por el mejor de los soterramientos para Almería. Después de muchos años de una lucha en la que han participado todos los alcaldes democráticos de Almería, puedo decir con satisfacción que lo hemos logrado. Por parte del Ayuntamiento no habrá ningún problema en contribuir con la parte del coste que nos toca asumir y estoy seguro de que el resto de las administraciones sabrán estar a la altura del histórico proyecto que hemos acordado.