¿Cómo son los mejores profesores?

Hace años se publicó un libro titulado "¿Qué hacen los mejores profesores universitarios?" donde se presenta una investigación realizada durante más de quince años en universidades norteamericanas y dirigida por Ken Bain. Consistió en observar las prácticas docentes y el pensamiento de un conjunto de sesenta y tres profesores universitarios considerados como extraordinarios, los mejores. Eran profesores que habían logrado gran éxito al ayudar a sus estudiantes a aprender, influyendo positivamente en sus formas de pensar, actuar y sentir. Algunas conclusiones de esa investigación indican que los profesores excepcionales fundamentan sus prácticas docentes en postulados como: el conocimiento se construye, no se transmite y recibe; el aprendizaje humano es un proceso complejo, en el que se valora no sólo la materia o asignatura, sino también el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, el compromiso ético, etc. También piensan que la persona adquiere conocimientos de manera natural al resolver problemas, lo que significa que se aprende haciendo, incluso fallando. Los modelos mentales de los estudiantes cambian lentamente; las preguntas son importantes en el aprendizaje y en la modificación de los modelos mentales; estimulan la imaginación y el pensamiento divergente. En el perfil humano y profesional de estos profesores destacan las siguientes características: 1) conocen su materia extremadamente bien; 2) son eruditos y pensadores, que se centran en el aprendizaje, tanto en el suyo como en el de sus estudiantes; 3) favorecen la forma de razonar y actuar que se espera en la vida diaria; 4) animan a la cooperación, a la colaboración, al diálogo y al compromiso; 5) tienen confianza en los estudiantes; 6) favorecen la educación integral sobre la fragmentada en asignaturas sueltas; 7) hablan de enseñar a comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar evidencias; 8) tienen un fuerte sentido de compromiso con la comunidad universitaria; 9) consideran la docencia como un trabajo creativo, serio e importante. Estos profesores piensan que las buenas prácticas docentes se pueden aprender: enseñar es atraer a los estudiantes, diseñando un entorno en el que ellos sean los protagonistas de su aprendizaje, lo que supone concebir la enseñanza como un trabajo intelectual creativo que puede aplicarse en cualquier nivel de enseñanza, asumiendo tanto el profesor como los alumnos las actitudes adecuadas.