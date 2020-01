Cierto es que muy recientemente se ha producido por el gobierno el nombramiento del Director General de la Memoria Histórica, que ha recaído en D. Fernando Martínez, ex alcalde de Almería, y persona que cuenta con brillante historial académico. Todo empieza cuando en dos mil dos se descubrió una fosa en León de trece republicanos fusilados y enterrados en mil novecientos treinta y seis en campo abierto; ante estos hechos Izquierda Unida y el partido Socialista, reaccionaron presentando formalmente al Congreso de los Diputados una proposición no de ley, apoyándose en el proceso democrático para canalizar sentimientos y emociones, cuya recuperación se basa en el concepto que implica que existe una memoria histórica objetiva, parcialmente perdida o eclipsada, y que por eso necesita ser recuperada, no ya construida. Por eso los socialistas exhortaron a la administración pública a coordinar y recuperar con los medios a su alcance, tanto humanos como materiales, para desenterrar a los republicanos que fueron asesinados y en depositados en fosas comunes sin identificar. A este concepto se le denomino "Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica" (ARMH). Pero si pensamos la memoria histórica es un concepto espurio, no indeleble, es como una idea metafísica, que subyace eclipsada, por lo que realmente la memoria toma la forma de una reivindicación, ya que se le supone que permanece eclipsada al género humano, es como una memoria ocultada, no se trata de una amnesia por quienes quieren enterrar el pasado, y en ese caso ni tendría que haber memoria, pero si nos remitiríamos a un sujeto abstracto capaz de conservar el pasado y que se le supone que los mortales debemos darle cierto sentido. Pero la Historia, no es memoria, no es un recuerdo del pasado, si por el contrario, una construcción de hechos a lo largo de nuestra vida, podríamos decir que es obra del entendimiento y no de la memoria. La memoria subyace en singular, en cada uno de los cerebros humanos, por tanto solo puede conservar lo experimentado por cada hombre, es la memoria del mundo envolvente, de los episodios que le afectaron, luego si no hay amnesia, tampoco debería haber menoría y estaríamos ante un sujeto abstracto que no existe, con lo cual no habría "menoría histórica", Debemos de pensar que la Historia, en lo que tiene de ciencia no es memoria, ni podemos interpretarla como recuerdos del pasado, por el contrario es una interpretación objetiva del presente, por lo que es causa del entendimiento y no de la memoria. La memoria solo puede conservar aquello que cada hombre en singular ha experimentado o vivido; es por eso que tenemos que distinguir entre memoria individual y memoria personal. La memoria individual tiene como materiales propios los recuerdos de la vida privada, la vida que estudia el psicólogo. La memoria personal es la que entraña los recuerdos de la propia vida, de la de grupos de personas y sus reliquias en sucesión histórica.