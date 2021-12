El mensajero en llamas

El Tribunal de Apelación de Londres (Hight Court) ha estimado el recurso formulado por la representación de los Estados Unidos, franqueando así el camino a la extradición de Julian Assange a ese país, rechazada en primera instancia por motivos humanitarios. La corte londinense considera suficientes las garantías ofrecidas, a fin que el periodista pueda ser juzgado por la publicación de información clasificada, relativa a la actividad militar de ese país en la llamada guerra contra el terror, así como a expedientes de detención en la Bahía de Guantánamo y cables emitidos por sus legaciones diplómáticas. La resolución de este asunto tendrá gran relevancia, pues reclamará un análisis muy concienzudo del derecho a proporcionar y recibir información veraz en una sociedad democráctica, a fin de que podamos saber a qué atenernos en el futuro. Incluso si finalmente la extradición se consuma, los fiscales y el jurado norteamericano habrán de atender a la jurisprudencia de su Tribunal Supremo al respecto de ese derecho fundamental, consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución; el Alto Tribunal americano ya definió los límites del derecho del Poder Ejecutivo a impedir la publicación de información confidencial que pudiera atentar contra la seguridad nacional, entre otras, en la famosa sentencia de 1971, dictada en el caso New York Times Co Vs United States of America. El tribunal enjuiciador habrá de valorar, en su caso, si el Sr. Assange actuó como mero informador, sirviéndose de una fuente, la Sra. Manning, que le proporcionó datos obtenidos ilegalmente; o si conspiró con esa fuente, al margen del amparo constitucional.

Ahora bien, la situación procesal de Assange no debe desviarnos del núcleo de la cuestión. Las informaciones divulgadas por Wikileaks no solo mostraron al mundo los métodos de una diplomacia enferma, sino que destaparon crímenes de guerra que, contra toda lógica, no han provocado grandes cataclismos geopolíticos. Por graves que fueran los delitos de Julian Assange, de haberlos cometido; y por más que pueda declararse el derecho de las naciones a proteger sus confidencias, el insoportable desprecio de los poderes públicos hacia la vida y la libertad que revelan esos documentos desvelados, no desmentidos, debería haber hecho temblar al mundo. Sin embargo, a día de hoy, solo el mensajero corre el riesgo de abrasarse. Sin embargo, perseguir a los culpables de actos tales y satisfacer a sus víctimas es irrenunciable es lo verdaderamente urgente.