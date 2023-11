La mentira como norma

Berttrand Russell fue un filósofo, matemático, lógico y escritor inglés, que ganó el Premio Nóbel de Literatura en 1950. Perteneció a la nobleza británica y fue un hombre de izquierdas. Si la filosofía y las matemáticas se confunden en el infinito, el ser conde y pertenecer al partido laborista simultáneamente, tampoco es una mezcla menos curiosa. Adelanto que Russell no es hombre de mi devoción, pero reconozco que fue un gran pensador. Decía, que partiendo de una premisa falsa, se podría demostrar cualquier cosa. En cierta ocasión ante un auditorio de estudiantes universitarios un joven le preguntó: ¿Puede demostrar que Vd. es el Papa? Y Russell recogiendo el guante, empezó su razonamiento: si suponemos que 2+2=5 (premisa falsa) y restamos 3 a ambos lados del signo igual, nos queda 1=2. Como el Papa y yo somos dos personas y 1 es igual a 2, el Papa y yo somos uno, por tanto yo soy el Papa.

A diario los políticos responsables del desgobierno que nos ha tocado sufrir, parten de falsedades para hacer cualquier razonamiento. Por ejemplo: “la derecha aún no se ha enterado de que ha perdido las elecciones…” Las elecciones de julio, que yo sepa, las ganó Feijoo al frente del PP. Hasta hace poco las elecciones las ganaba el partido que obtenía más escaños y quiero recordar que en las elecciones del 23 de julio el PP consiguió 136 escaños y el PSOE 122. En matemáticas 136 es siempre mayor que 122. El que vaya a gobernar la coalición del PSOE es otra cosa distinta, incluso es legal; ya la moralidad es harina de otro costal. Tampoco pueden decir los del PSOE que va a gobernar la izquierda, porque ellos saben como yo, o más, que el PNV, Junts y CC son de derechas. Otra cosa es que unos vendan vergonzosamente y otros con el dinero de todos los españoles compren votos, para perpetuarse en el poder. Unos reciben votos y otros trocean España y además reciben dinero. Estoy hablando de miles de millones de euros; así de simple. De Cataluña no comento nada, porque no sé catalán y no quiero pagar a un intérprete para entendernos, sabiendo que posiblemente muchos de los catalanoparlantes nacieron en La Alpujarra. Luego ni el PP ha perdido las elecciones, ni tampoco la izquierda forma gobierno, sino que forma gobierno un conglomerado de separatistas, terroristas, izquierda, derecha y totalitarismo. Y es que a base de repetir una mentira una y otra vez, hasta el que la dice llega a creérsela. Resumiendo el PSOE ha perdido las elecciones. La suma de los partidos de izquierdas han perdido también las elecciones, comparado con la suma de los partidos de derechas. Frankenstein ha sido el ganador y acaba de formar gobierno. En cualquier momento el Conde Drácula puede aparecer en escena y chuparnos la sangre a todos; éstos solo nos quitan el dinero y lo que es más importante: la dignidad

Otra frase curiosa, que a base de repetirla terminamos creyéndonos todos, es la de ponerle a VOX sistemáticamente el apellido de ultraderecha. Y digo que es curioso, porque en el arco de la izquierda parece que todos los partidos son simplemente de izquierdas, pero ninguno es de ultraizquierda: Sumar, Podemos, PC, son de izquierda moderada. Pronto hemos olvidado los escrache protagonizados en la puerta del Sol, el cerco al Parlamento o el vandalismo llevado a cabo en la Puerta del Sol o en la Castellana, con rotura del mobiliario público, incluidas farolas, quema de contenedores etc. pero estos partidos no eran ultras. Algunos de sus líderes han sido premiados con una cartera ministerial. Estos partidos de izquierda, que no de ultra izquierda, muy moderados ellos, son los que apoyan a los terroristas de hamas, a Putin, al régimen de

Irán, donde no dudan en dilapidar a una mujer, por no llevar el velo puesto o simplemente por llevarlo mal puesto. ¿No será acaso que todos estos partidos citados son de ultraizquierda? No incluyo al PSOE, que merece todos mis respetos, sino al actual partido de Sánchez.

García-Page ha tenido una oportunidad de oro, para ser coherente con sus declaraciones, hechas en varias ocasiones, para cambiar el rumbo de España y no la ha aprovechado. Esta claudicación ante el gran kan le perseguirá hasta la muerte, por haber realizado una felonía y un acto de cobardía. Ahora se encuentra “amarrado al duro banco de una galera turquesa…” motu proprio. Hay oportunidades que solo se presentan una vez en la vida y usted Sr. García-Page ha tenido la suya y no la ha aprovechado. Yo no soy siquiatra ni médico, ni si quiera psicólogo, pero me creo lo que dicen estos profesionales a pie juntillas, cuando voy a sus consultas; incluso cuando me dicen cosas que no me gustan, pero ellos son los doctores y yo el paciente. Pedro Sánchez está loco, paranoico, ido totalmente que lo entiende todo el mundo. No lo digo yo, lo dicen los profesionales y es que hay muchos locos sueltos por el mundo. La diferencia es que Sánchez maneja el timón de nuestra nación, y nadie se atreve a insinuarle que el barco va mal. Hay una palabra en nuestro diccionario que es dimitir. ¿Pero que me insinúa Vd.? Con las patadas que ya le hemos dado la Diccionario, es más fácil suprimir la palabra dimitir, no le parece? Estoy convencido que antes o después lo hará.