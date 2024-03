En Carboneras ya se habla de la moción de censura presentada contra el actual alcalde del Pp, Felipe Cayuela. ¿Merecida? Se la tiene merecida. Por ser tan lento como los exquisitos caracoles de su casa, por ser el más tonto político de los que se conocen en Carboneras. Felipe, la moción presentada por Psoe y C´s te la has ganado a pulso. Y no vengas con apaños políticos impresentables, que sí, con acuerdos que no entiende el pueblo, que también. Pero el pueblo de Carboneras debe saber que la culpa de la moción solo la tienes tú, solo tú. Ahora te toca llorar por los rincones.

Eres el alcalde, cierto, pero el ayuntamiento no era, no es y camino llevas de que no sea en el futuro tu cortijo. Y lo eres gracias al voto de Salvador, y no se te ocurre otra historia (tonto de capirote como dice el obispo Gómez Cantero) que fastidiar, molestar y quitar responsabilidades políticas a Salvador. Se esperaba la venganza, y ahí la tienes. Moción de censura al canto, Felipe, y a montar carreras políticas de caracoles.

No sé si te dijo algo en su momento el presidente de tu partido, Javier Aureliano, cuando decidiste enterrar en el ayuntamiento a Hernández. Mal si no lo hizo, mal si no te convenció ante lo que se veía venir, que no era otra que la fría decisión de una moción de censura y la pérdida de una alcaldía. Javier Aureliano viene navegando bien en el proceloso mundo que supone un partido y en la política, por lo que debía saber a dónde te iba a llevar una decisión que tarde o temprano se volvería en tu contra y en la de tu partido.

Pensabas que el enfrentamiento a muerte entre Salvador y José Luis Amérigo jugaba a tu favor, que nunca se llegarían a poner de acuerdo. De capirote, ya te digo. Si te lo creías, no conocías a los jugadores que tenías en la mesa. Pero no los culpes a ellos, las cartas las repartías tú, lo que diera de sí la mano era una cuestión que partía de ti y de tu inteligencia a la hora de jugar la partida. Pues la fastidiaste, querido Felipe, has demostrado ser un jugador atolondrado en el complicado mundo de la política, te ha faltado la frialdad del acero y, te vas a quedar sin alcaldía, con un partido que te pondrá la cruz del capirote y con un pueblo que te dirá: Felipe se lo tiene merecido por… (aquí que cada carbonero ponga su impresión)

Ahora ya sabes el futuro que tienes por delante, pero es un poco tarde. Lento, como los caracoles que hacen famoso el bar de tu familia en el pueblo.