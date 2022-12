El método del desastre

Aunque vi más tarde que nunca el film "The Disaster Artist", creo que no entendí del todo el verdadero significado del pensamiento caótico. Entonces me conformé al pensar que el arte, que era el laboratorio de ejemplo, podía aportar productos también desde el caos. Y el ejemplo fue la famosa película, que en realidad era una versión de cómo se hizo "The Room", ya que era una crítica a la industria del cine que argumentaba que podía vivir sin necesidad de calidad en el arte. El desastre más llamativo funcionaba también como una gran obra cinematográfica, ya que vendía. Pero el pensamiento caótico sobresale a ese escenario. Lo sucedido entre los personajes pasa en la vida real y en otros contextos. Eso lo descubrí después a través del comportamiento de determinadas personas. El caos en el que conjugaban sus mentes generaba pensamientos absurdos. Hay que aclarar que lo absurdo es lo contrario a lo lógico. Estas personas son capaces de crear comportamientos incomprensibles pero efectivos. Pondré un ejemplo. -Persona uno: hay individuos que sin saber el por qué te conducen a los lugares a los que no quieres ir tan solo con no hablar de ellos. -Persona dos: podría denominarse a aquellos que con su sola presencia generan crispación o desorden. De alguna forma sus gestiones modifican sin lógica cualquier escenario regulado. Y podríamos seguir con los que generan emociones sin hacer nada o con los que descubren cosas de los demás basándose en datos que a nadie le parecería lo suficientemente importantes como para detectar nada. A bote pronto el pensamiento caótico funciona y ahora me doy cuenta de ello. Dicho esto podría argüirse un método: para descubrir lo oculto de un contexto es bueno rodearse de uno de estos individuos porque garantizan de desocultación. Y eso siempre tiene garantías de autenticidad. Por otro lado, cuando algo no se puede arreglar es mejor que uno de estos lo rompa del todo. El caos es un método de destrucción que tiene la capacidad de descubrimiento de los elementos ocultos. Creo que es buena idea localizar a personas caóticas y plantearles problemas no solo filosóficos sino personales. Estoy seguro que serán de gran ayuda cuando una circunstancia nos tenga en una duda permanente. Su capacidad de conocimiento es tan inalcanzable que deberían ser investigados por los transhumanistas, ya que pueden ser nuestro futuro.