Una mica de rodailes, si us plau

Dicen que en Cataluña los trenes de rodalies sufren muchas averías y retrasos, como si en el resto del país no sólo los cercanías, sino los ‘medianías’ y ‘lejanías’ fueran como un reloj suizo. Aquí el cercanías Adra-Almería nunca ha llegado a su hora. Es más, ni siquiera ha llegado, fuera la hora que fuere. Pero voy más lejos: es que no existe, será por eso por lo que no llega jamás. A ver si ahora, que los partidos que sostienen a Sánchez van a contribuir a la gobernabilidad de España para hacer un país más justo e igualitario, ¿verdad, Patxi?, y con un reparto proporcional de las infraestructuras, alguien se acuerda de nosotros. Claro que el que no llora, no mama, y aunque aquí no somos de romper papeleras e incendiar contenedores, habría que hacer otro tipo de presión. Por ejemplo, en los balcones y terrazas de todas las viviendas de la provincia tendríamos que poner la pancarta ‘Una mica de rodalies, si us plau’. No tengo que explicar que, rotulándola en catalán, nos harían más caso. Tú llamas ahora a Moncloa diciendo que eres de Almería y solicitas que… ¿Lo ves? Ya te han colgado. En cambio, empiezas la charla con un ‘bon dia’ y se te ponen firmes y en primer tiempo de saludo. Y si dices que llamas de parte de Miriam Nogueras, les entra el tembleque y te responden con aquello de “aquí un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo”. Sí, un poquito de cercanías, por favor, traspasadas o sin traspasar, que lo mismo nos da depender de Sevilla o Madrid, nos vacilarán igual. En una primera fase se construiría el Almería-Roquetas, allá para 2065, y luego se continuaría hasta Adra en el próximo siglo.

En cuanto a la llegada del AVE, habría que exigir un ‘mediador internacional’ que garantizara que los plazos se cumplen y el tren aparece en 2026, como nos han prometido ocho mil veces. A ver por qué otros van a tener relatores y nosotros no. ¿Que ellos son singulares y nosotros plurales? ¿Cómo dices, Patxi? ¿Que no enrede? Tranquilo, el movimiento #QuieroMediador no prosperaría porque a ver quién es el guapo, entre todos los mediadores mundiales, que se atreve a sentarse junto al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente.