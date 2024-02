La aparición en el tiempo de grupos de individuos organizados como sociedades está acompañada del establecimiento de las reglas de juego en las relaciones entre sus miembros. Su determinación, como costumbre primero, elevada a categoría de norma después, te parece que se desarrolla en casi todas las civilizaciones en la delgada línea entre el miedo y el deseo.

Da miedo lo que no conoces, así que tiendes a establecer pautas que te acerquen al misterio con riesgo controlado. Así nacen, en tu opinión, las religiones, proponiendo una explicación de lo que no lo tiene a ciencia cierta, rodeada de la liturgia necesaria para tranquilizar las conciencias. El progreso ha venido interpretando, a lo largo de la historia, fenómenos incomprensibles y relacionados con la intervención de divinidades diversas, de manera que vamos perdiendo el miedo, no del todo, y nunca el respeto, que es la base de la convivencia.

Te llama más la atención el deseo, que en las sociedades se convierte, en muchas ocasiones, en la base del pecado, entendido como lo que se aparta de lo que es recto y justo, o falta a lo que es debido. Y ejemplos hay a lo largo de la historia en los que se produce el efecto contrario a lo que se pretende en la regulación o en la norma: prohibir impulsa las ganas de transgredir, porque está en la naturaleza humana la curiosidad, especialmente cuando lo que se proscribe te resulta placentero, más allá de las consecuencias, en muchos casos negativas, que la acción pudiera conllevar.

Estos días te hablan de prohibir el uso de los móviles en los centros educativos, aunque en la mayoría de ellos está regulado y se utiliza en tareas y actividades que estimulan el interés por el aprendizaje de nuestro alumnado, escaso en estos días y que preocupa y mucho a los profesores y a las familias. Y te preguntas qué sentido tiene privarlo en este entorno escolar, si al llegar a casa no hay regulación alguna, ni límites en el uso, ni consecuencias cuando su utilización no se hace de manera adecuada, que ya quisieras tú saber cuál puede ser. Sobre todo porque, no nos engañemos, tampoco los adultos parece que sepamos vivir sin el dichoso aparato.

Lo que de verdad importa es que la confluencia entre el deseo y el miedo, la satisfacción que nos produce navegar por la red y el temor de lo que podamos encontrar, no nos lleve a negarnos el placer del descubrimiento.