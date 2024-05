Hemos conocido en estos días una sentencia por la cual el ayuntamiento de Garrucha, hoy en manos de Pedro Zamora, del Partido Popular, tendrá que abonar diez mil euros a los miembros del Partido Socialista, por la convocatoria de un pleno sin avisar, sin dar conocimiento a la oposición como es legal y preceptivo. Ya lo sé, me van a decir que soy un pesao con lo de que las sentencias deben ir contra las personas, no contra la administración, pero resulta que mientras no le toques el bolsillo al político, esto no tiene arreglo. El chocolate del loro, dirán, y les doy la razón, diez mil euros no es una cifra como para arruinar a un consistorio, pero si sumamos todas las cantidades que salen de los bolsillos de los contribuyentes para pagar las tonterías de los políticos, cuando no las cacicadas hechas contra las leyes y los vecinos, porque no las pagan ellos de su cuentas particulares, nos podríamos llevar una desagradable sorpresa.

Es mucho pedirles a los señores jueces que no se fijen tanto en los administraciones, y lo hagan en las personas que con nombres y apellidos conforman el poder dentro de las instituciones. ¿Qué culpa tienen los vecinos de Garrucha de tener un alcalde, al que algunos han votado, pero que se toma el ayuntamiento como si fuera su cortijo? Si alguien tiene que pagar los diez mil del ala a los ediles del Psoe que pide el juez, que la haga el señor Zamora, don Pedro, que para eso es el alcalde y responsable de convocar los plenos. Si lo hiciera, si tuviera que rascarse el bolsillo él, y otros en su misma situación, ya verían como a partir de ese momento se comportaban todos como unos auténticos demócratas con la oposición.

Don Pedro me podrá contestar que no debo saber lo que ha llegado a ser el ayuntamiento Garruchero con la alcaldesa del Psoe, y tiene razón, pero ahora, quien está gobernando es él, él, el que debe dar ejemplo, él, el que debe hacer cumplir la ley, y no comportándose en plan cortijero, como si el ayuntamiento le perteneciera y estuviera en el registro de la propiedad a su nombre.

Hoy le ha tocado a Pedro Zamora, pero son cientos los nombres de alcaldes que no responden con sus pecunios ante las metedura de gambas cometidas, algunas se pueden pensar que se hicieron sin intención de crear un agravio, la mayoría de ellas, saben que es ilegal, pero como ellos no lo van a pagar, como el dinero no saldrá de sus bolsillos, que les den a los ciudadanos y que paguen las tropelías de estos caballeros, sin caballo.