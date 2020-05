Qué duda cabe que la más inmediata de nuestras preocupaciones en estos tiempos es el dichoso y puñetero bicho que a todos nos preocupa. Siempre hay excepciones, como son los que van "olímpicamente" por la calle a pecho descubierto: sin mascarilla. Ellos no me preocupan, me preocupa mi yo.

Pero como a D.G. que se decía antes en el comienzo de las cartas, la vida sigue y hay que actuar pensando en el mejoramiento de la misma, este fin de semana lo he dedicado a ojear noticias y papeles de Bruselas relacionados con los objetivos 2020-2030 en materia de protección de la biodiversidad, la agricultura respetuosa con el medio ambiente y la alimentación saludable. Y entre documentos del Cordis y prensa clásica como es La Vanguardia, he entresacado lo siguiente:

En estos papeles hay previstos 3 objetivos que nos afectan sobremanera a los españoles en general, y a los paisanos en particular. Y más concretamente a nuestro Sur:

La 1ª: Plantar antes del 2030 "como mínimo" 3.000 millones de árboles más. A ver los que pillamos por aquí abajo, porque dicen que ahí no se cuentan los que se plantan habitualmente (¿dónde?) ni los que nacen naturalmente (¿?)

La 2ª: Reducir a la mitad, en los próximos 10 años, el uso de pesticidas y plaguicidas peligrosos para la salud o el medio ambiente. Aquí, como siempre, habrá que esperar cómo se adapta la actual legislación española a la comunitaria. Lo bueno del tema: que los que llevamos años trabajando en esos tema sabemos que la biología ayuda a conseguirlo, si de verdad nos aclaramos las ideas.

Y la 3ª: Que la agricultura ecológica suponga como mínimo el 25% de la superficie total cultivada en la Unión Europea.

Estos objetivos, o parte ellos, alguien los verá como una amenaza en parte económica y en parte de procedimientos, pero lo cierto es que en Almería estamos lo suficientemente bien equipados a todos los niveles como para aceptar el reto, e incluso convertirlo en objetivo propio, y de esa forma darle un empujón a nuestra agricultura y, de paso, minorar la competencia de terceros países con producciones cuantiosas desde hace años, e incluso los que están transformando grandes superficies, como es el caso de Egipto.

Qué duda cabe que en todos los planes de la UE, y en su desarrollo, tiene especial incidencia el trabajo de los gobiernos y el de los lobbies, denostados por algunos, pero utilizados por muchas industrias y organizaciones que trabajan con ellos para bien conseguir sus objetivos.

Conclusión: el futuro inmediato ya está aquí. ¡A por él!.