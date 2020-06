Un mínimo de dignidad

Los Servicios Sociales de los Ayuntamientos son la primera línea de defensa que tiene las familias vulnerables que se encuentran en situación de exclusión social. El pasado jueves, el Ayuntamiento de Almería reconoció que estos servicios están colapsados y que no está llegando a todos los almerienses que lo necesitan, una cuestión que los socialistas ya veníamos advirtiendo al alcalde. La crisis de la COV19 ha empeorado aún más esta situación sin que el Partido Popular haya hecho gran cosa salvo desviar su responsabilidad en las ONG`s, que están haciendo un trabajo excepcional. Hace semanas le planteamos al alcalde que destinara recursos humanos y materiales de otras áreas municipales con menos cargas para estos servicios esenciales, encargados de atender a centenares de familias almerienses, tuvieran una capacidad suficiente. El equipo de gobierno no hizo su trabajo a tiempo, por lo que de nada sirve lamentarse ahora. Para atender a estas familias, el Gobierno de España ha instaurado un nuevo derecho que ha venido para quedarse: el Ingreso Mínimo Vital. El último estudio de Zonas Desfavorecidas de Andalucía realizado por la Junta de Andalucía sitúa al 37% de los almerienses en barrios pobres. Es decir, 48.919 personas viven en barrios de exclusión social en nuestra capital. Le exigimos al alcalde que firmara un convenio de colaboración para que Ingreso Mínimo sea un salvavidas para las 3.800 familias almerienses que necesitan de esta renta para ver dignificadas sus vidas y salir de la pobreza extrema. La respuesta del alcalde no ha podido ser más indignante: elude su responsabilidad y expresa su malestar por tener que contratar a 15 trabajadores para gestionar el Ingreso Mínimo. La situación extrema de miles de familias debería preocupar a Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, nuestro alcalde, que está más ocupado haciendo grandes anuncios de marketing que preocupándose de la realidad de la ciudad que dirige. Gobernar es gestionar. Y gestionar es tomar decisiones y no jugar al escapismo. Exijo al alcalde y al equipo de gobierno del PP que dejen de quejarse continuamente, que asuman su responsabilidad y se pongan a trabajar. Los almerienses necesitan más que nunca que su Ayuntamiento y su alcalde se ocupen de los más vulnerables sin dejar a nadie atrás. Basta ya de quejarse. Pónganse a trabajar.