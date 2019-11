Un ministro en la UAL

A mi marido le gusta oír al ministro de cultura, José Guirao. Lo cierto es que afortunadamente no parece actuar ni comportarse como el típico cunero que los partidos tienen a bien colocar en Almería para las elecciones. En estos meses, Guirao se ha dejado ver con frecuencia y nos comentan que sigue con interés las cuestiones de la provincia. Javier lo recuerda mucho más joven, callado, empapándose siempre de lo que ocurre a su alrededor. Ahora el coche negro y los guardaespaldas dan otra imagen, pero la buena condición y el saber estar de quien anda con los pies en el suelo se mantiene.

El otro día, en la universidad, Guirao charló y dio algunas pinceladas sobre las repercusiones económicas de la cultura y sobre los nuevos caminos que ésta emprende en un mundo global, dominado por las nuevas tecnologías. Tiene criterio, pocas personas disponen de su información, y sería una gran idea que la universidad lo llame, cuando disponga de más tiempo y libertad para opinar, y le ofrezca dar un seminario sobre estas cuestiones. Entretanto elaboró un programa en la UAL que hoy suena, desgraciadamente, a utopía: superar la barrera que separa las letras de las ciencias; buscar una formación plural, más amplia que la recogida en los planes de estudio, leyendo, visitando museos, asistiendo a conciertos... Apuntó también dos ideas que hemos defendido aquí con frecuencia. La enseñanza de la lengua tiene que potenciar ante todo unas habilidades: leer, escribir, hablar en público. Y señaló también el valor del teatro como un vehículo para desarrollar estas capacidades.

No podemos estar más de acuerdo. Pero siempre nos queda, al oír estas opiniones, un sabor agridulce. Si una mayoría cualificada empieza a estar de acuerdo en estas ideas, ¿por qué no se hace nada práctico para conseguirlo? Los alumnos siguen en las facultades sin aprender las técnicas que les permitan luego montar, por ejemplo, una pequeña obra o potenciar la enseñanza oral con seguridad en sus clases. Y, claro, sin esos apoyos necesarios, tienden a repetir los contenidos de siempre y a sortear unas normas legales que tampoco nadie les ha explicado y que se convierten, por eso mismo, en una jerga disparatada. Da pena pensarlo. Vivimos en un país que ha logrado la escolarización de todos los niños y resulta doloroso que no se den los pasos necesarios para aprovechar mejor los recursos.