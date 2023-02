Toda Nación que se respete debe cuidar con esmero tanto su gobierno interno, como sus relaciones internacionales. Diplomacia y servicios secretos. En medio del desastre jurídico, de seguridad ciudadana y cívico, que ha desatado la ley "del sí es sí", el Minotauro de Moncloa viajó a Marruecos acompañado de once ministros de su partido. Sus socios de coalición se quedaron en casa. Ya hay cerca de cuatrocientos violadores, pederastas y abusadores sexuales, beneficiados en sus penas de cárcel por esta injusta ley. Otro mazazo al sistema jurídico español. La ministra de igualdad y sus adláteres, subordinados que dependen de ella, no dimiten. Nomina sustanciosa, coche oficial e información privilegiada. Pagamos los españoles y no sólo con dinero. También con la falta de seguridad en las calles y la degradación de nuestra sociedad. El daño ya está hecho.

¿Cómo se van a juzgar los delitos contra la libertad sexual que se están cometiendo desde que impusieron su ley? Planteo esta reflexión. ¿Cómo afecta esta ley al derecho constitucional? Este gobierno atroz ¿alguna vez se preocupará por los derechos y obligaciones constitucionales de los ciudadanos responsables? Volvamos a este viaje inexplicado. La cumbre diplomática no ha llegado ni a modesta colina. El sultán alauí sentó al presidente del gobierno junto a su retrato en una modesta salita. Tenía que atender sus vacaciones en Gabón. Vamos de despeñadero en despeñadero. El ejecutivo inmediatamente aplica su rutina de siempre. Gastar un montón de dinero en propaganda, para transfigurar los desmanes de este gobierno de coalición pobresista. ¡Qué pegasus se ha dado el Minotauro en el país del monte Tubqal! Después de todo, tenemos un presidente de altos vuelos y este es el pico más alto de Marruecos (Cordillera del Atlas, 4.167 metros) El archivo fotográfico da testimonio fidedigno.

No hay photosop que muestre lo que nunca fue ni será. Nos debe muchas explicaciones a los españoles sobre la administración de nuestra Nación. La naturaleza perversa de la coalición que lo llevó al poder. Las maletas de Delcy Rodríguez. Brahim Gali, que acaba de renovar su cargo como secretario genertal del Frente Polisario. Votar en Bruselas en contra de investigar la persecución de periodistas en Marruecos.

Pensemos: en 2023 tenemos elecciones y la presidencia del Consejo de la Unión Europea de julio a diciembre.