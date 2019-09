10-N, las mismas listas

P OCO o nada van a variar las listas electorales de cara al 10 de noviembre. Javier Aureliano por el Partido Popular y el ministro José Guirao por el PSOE serán los cabezas de lista por Almería de las dos fuerzas políticas más importantes. Está por ver si José Manuel Villegas repite por Almería con Ciudadanos. Las encuestas no son muy halagüeñas y es posible que decida no ir por esta tierra, por temor a no ser elegido. En el resto no sabemos ni quienes son los candidatos que fueron elegidos hace seis meses y seguramente ahora tampoco los lleguemos a conocer. Pero ahí siguen.