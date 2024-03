Lo mismo nos llaman a filas

Trump ha eructado que si no gana las elecciones habrá un baño de sangre en Estados Unidos, y Putin menos mal que ha ganado las suyas (Tezanos, tío, vaya oportunidad has perdido de acertar una jodía encuesta), que si no, media Rusia habría amanecido envenenada o precipitada desde un quinto y el tirano ruso habría repetido lo que ha dicho sobre la muerte de Navalni: “Es triste, pero la vida es así”.

El caso es que estos dos tienen tal ardor guerrero (por soldados interpuestos, naturalmente), que el francés Macron insiste en que igual hay que enviar tropas a Ucrania para detener a don Vladímir, y nuestra ministra de Defensa dice que no somos conscientes de la que se puede liar. ¿Y China qué hará? ¿Y el gordito que manda en Corea del Norte, con el ansia que tiene de soltar misilazos? Apretando botones no vas a adelgazar, Kim Jong-un, hermoso, come menos y apúntate a un gimnasio… Ahora bien, nosotros, al carajal interno. Progresamos adecuadamente en tirarnos los trastos a la cabeza (¿Sánchez o Ayuso? ¡Socorro!), a los tertulianos ya sólo les falta agredirse entre ellos (se pueden contar con los dedos de una mano los que se niegan a atrincherarse en uno de los dos bandos) y supongo que después de Semana Santa se anunciará el combate de boxeo (o de lo que sea) entre Óscar Puente, alias ‘El Tigre de Valladolid’, y Miguel Ángel Rodríguez (MAR), alias ‘Dinamita Isabelina’, que también es de Valladolid pero sólo por casualidad, gente así nace en todas partes.

Un combate entre estos dos, con las sucesivas revanchas, tal vez evitaría que ambos la emprendieran contra periodistas incómodos. Pero el estar entretenidos con nuestras grescas domésticas no impedirá que se olviden de nosotros y lo mismo, desde Bruselas, el día menos pensado nos llaman a filas. ¿Que nos presentemos dónde? No, con nosotros no cuenten, que con pegarnos sin salir de nuestras fronteras, ya tenemos bastante. ¿Cómo dicen? ¿Que tras la amnistía ya estamos todos reconciliados? ¿No me digan que se lo han creído? Además, aquí somos varias naciones: según Miquel Iceta, que las contó una vez, por lo menos ocho. España no existe, oigan, vayan a reclutar a otro sitio. Además, Cataluña iría con Putin, y menudo hándicap para Europa, ¿no han caído en eso? Monsieur Macron, más que una ayuda, seríamos una carga. Así que allez, allez, como si no existiéramos...