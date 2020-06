La 'nueva normalidad' se impone poco a poco, la vida continua, con precauciones eso sí, pero al fin y al cabo son tantas las ganas de vivir y seguir adelane que el virus no va a poder con nosotros. La fuerza, el equilibrio personal y el respeto por los demás de la mayoría de los ciudadanos se impone como algo intrínseco para tratar de no contagiarnos. Lo que no es nuevo, es el tesón de aquellos que nos gobiernan por repetir los mismos vicios adquiridos de antes de la pandemia. Parece que no han aprendido nada de lo sucedido. Regresan con disputas, cuitas y descalificaciones. Más de lo mismo.