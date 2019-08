El misterio de la geoda

Las entrañas de la tierra confinan los misterios de la Tierra. No es un juego de palabras porque bajo tierra, en una antigua y abandonada mina de plata, cercana a Pulpí, una prodigiosa geoda -la etimología del término compara estas cavidades rocosas, que encierran inmensas formaciones cristalinas, con la configuración de la propia Tierra- causa la singular admiración de las maravillas. Algunos estudios geológicos indican que la cueva pudo formarse hace seis millones de años y cuando la magnitud del tiempo incluso escapa a los abiertos límites de la imaginación baste decir que hace un tiempo inmemorial. Incluso otras formaciones pueden aparecer cercanas a esta porque las fallas de la zona así lo explicarían. Dos décadas después de su descubrimiento, el atractivo de la geoda de Pulpí es notorio y las visitas serán frecuentes porque los misterios siempre tienen reclamo.

Ciertamente, los geólogos y los versados en mineralogía no darán entidad de misterio a lo que puede explicarse con los argumentos de la ciencia. Pero, para el común de los terrícolas, entrar en una geoda viene a ser como adentrarse en las entrañas de la madre Tierra y eso tiene bastante más de misterio que de panel informativo explicando el origen de lo que extasía la contemplación. No pocas son las ficciones de todo tipo que han procurado recrear qué se esconde bajo la corteza terrestre, en la que el urbanismo, por altos que sean los rascacielos y portentosas la arquitectura y la ingeniería, no pasaría de un juego de construcción deshecho con una convulsión telúrica.

Por eso los túneles de una mina, que no son un laberinto mitológico porque más tienen que ver con el abnegado sudor de los mineros -salvo que demos a estos, y no con poca razón, la naturaleza de personajes míticos-, pueden llevar a cavidades donde la Tierra custodie cristales mayúsculos en los que, sin luces ni azogues, haya reverberado el desperezo del planeta. Y contemplarlos ahora, como una muestra singular de la argamasa terrestre, tal vez un adorno fabuloso de su hechura inaprensible, sea una de esas situaciones que desvanecen el antropocentrismo, porque el hombre no pude ser el centro del universo ante manifestaciones tan palmarias de su pequeñez. No solo física, que apenas levantamos unos palmos del suelo, sino tan exigua puesta al lado de prodigios como el de una geoda, conformada en las entrañas de la Tierra, cuando todo estaba haciéndose en el tiempo sin tiempo.