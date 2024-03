De los mitos a la realidad

Las ideologías están impregnadas, de mitos y creencias subjetivas que tienen por objeto, moldear las sociedades, para crear las condiciones que permitan a las capas socio-económicas que dominan el país, alcanzar los objetivos materiales que sean conformes a sus intereses económicos. Se ha fomentado el individualismo, la competencia para el empleo, incluyendo el sometimiento gratuito y bloqueando la critica constructiva que es un factor indispensable para generar progreso, esta situación se manifesta en particular con los periodistas de las televisiones, que repiten todo el mismo discursillo elaborado por los grandes grupos de la información, son loros con caras humanas. Ante la perdida de audiencia entre los jóvenes, estos grupos atacan las redes sociales, es un ataque a la libertad de expresión y de informarse. La Constitución indica que “ el Pueblo es soberano” y los parlamentarios son los garantes y representantes de esta soberanía. Pero todo ha cambiado con la UE y el tratado de Maastricht, en efecto los 27 países de la UE, han debido transferir parte de su soberanía a la Comisión Europea compuesta de funcionarios no elegidos por sufragio de los diferentes países, estos funcionarios deciden de lo que se debe hacer en cada país, según sus acuerdos y políticas ligadas a los intereses de las multinacionales de la agro economía y de las industrias. Los funcionarios de la UE, han debilitado la industria dela UE y para dejar espacio económico al Tratado con Mercosur y Nueva Zelanda, imponen a los agricultores de la UE medidas restrictivas en lo que concierne sus cultivos, incluso obligando a suprimir totalmente algunos de ellos si quieren recibir ayudas. La UE que debía ser un espacio de paz de derechos democráticos y Sociales, hoy se instala en la recesión económica y en derechos Sociales. El empobrecimiento aumenta debido a los alquilares exorbitantes. La UE nos prometió paz, pero ahora redoblan los tambores de guerra para defender las inversiones de Black Rock en Ucrania. He escuchado el discurso de Yolanda Diaz, un discurso pobre de contenido y promesas que no podrá cumplir, ya que los que deciden son los funcionarios de la comisión europea, su discurso se aparentaba al de los soviéticos, antes del fin de la “Nomenclatura” en el 1991. Se añade Pablo Iglesias abriendo una Taberna en Madrid, ¿Será él el camarero? La situación económica no se fortalece en la UE a la velocidad que imponen los cambios mundiales con los BRICS+. La UE está perdiendo población y envejece, lo que se quiere compensar con una inmigración de continentes y países con culturas y valores muy diferentes a las existentes tradiciones en la UE, para integrarlos, son necesarias más inversiones en enseñanza especializada y en viviendas sociales. Es urgente cambiar el rumbo de la Política económica de la UE. El atentado en Moscú, ha sido grave, y un error por parte de los Nazis y Banderistas ucranianos de manifestar alegría ante tal barbarie, ya que se debe a una rama de los Hermanos Musulmanes, cuyos dirigentes se encuentran en Londres. Los ultras rusos ven una manipulación del MI6 ya que la cinta sobre el atentado ha puesto de manifiesto que los que disparaban lo hacían según entrenamiento y hábitos de formaciones militares en Occidente, si Putin, trataba de mantener un clima de entendimiento con Occidente, los ultras rusos en el poder les van a imponer a Putin un cambio radical en lo que es conducir la Guerra en Ucrania y los contactos con la UE Sean si o no los anglo-sajones los manipuladores, sus Políticas desde Boris Jonhson a hoy nos van a conducir a la tercera guerra mundial nuclear.