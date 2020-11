El modelo americano

El hecho de titular un artículo de ese modo me pone nervioso, porque preveo que, más pronto que tarde, me meteré en un huerto. No hay que ser muy agudo para preverlo así, puesto que tal y como tienen el "potaje" allí, con una situación que nadie previó, da para meterse "de hoz y coz" en un berenjenal.

Ha ganado las elecciones uno, luego las ha perdido otro. Está claro que esa situación era de prever. Y es de prever que ese hecho provoque alguna queja; por ejemplo, los votantes se han equivocado. Pero en lo que nadie había gastado un segundo es en prever el arranque que ha tenido Mr. Trump, y el mal perder que ha tenido. En fin, qué le vamos a hacer, que hubiera gastado algún tiempo en preverlo. Y desde luego, tratándose de quien se trata, tampoco le voy a recordar el refrán español: "En la mesa y en el juego, se conoce al caballero" que me he encontrado en el Instituto Cervantes, explicado de este modo: "En situaciones como la comida o el juego, se reconoce a las personas con educación y con mesura."

Por otra parte, ayer mañana tuve que sentarme a leer en mi casa porque cuando iba a salir a hacer running todavía faltaba media hora para el toque de diana. Así que mañana, que se podrá salir una hora más tarde, pues más lectura en casa. Esto viene motivado, según Juanma, con mis disculpas por la confianza de llamarle como el previó que le llamaríamos, porque han previsto que se debe estar en casa hasta una hora más tarde para prever los contagios. Y eso lo ha previsto con la ayuda de sus consejeros áulicos (proceden de un aula), que dicho sea de paso no tengo el gusto de conocerlos. Así que de ahora en adelante y a este paso, me van a hacer salir a media mañana y, en el peor de los casos, preveo que no me van a dejar salir.

Al paso que vamos, esto va a ser como el telegrama del alcalde de un pueblo de la vega granaína al Gobernador Civil (cargo que añora un buen amigo mío): "epidemia acabada por falta de personal", si el problema es lo que siempre hemos llamado "el calor humano", el lavado de manos, los aerosoles: vamos la salivilla que vuela, el tocar lo sucio, ¿por qué no se dedican de lleno a informar y de alguna forma promover la vida en esas condiciones, en vez de seguir con el uso de los manuales de adiestramiento de la sociedad?

Y un último -por hoy- detalle, a caso hecho, he usado el verbo prever 13 veces. En ninguna de ellas lo he escrito con doble e. Lo que daría por escucharlo bien usado, máxime cuando el hablante es una jerarquía. ¡Y eso que tienen una pléyade de asesores!