La moderación es el sello que busca el PP y no encuentra la manera de conseguirlo. Por más maniobras que pongan en práctica quienes manejan el cotarro, un pasito para adelante y otro para atrás, termina cayendo en el campo de una derecha ultramontana. Los populares son los primeros en reconocerlo cada vez que establecen un cambio en sus filas para tales fines. Les pareció que las intervenciones de Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso se pasaban de la raya y decidieron sustituirla por una voz menos agresiva. La persona elegida fue Cuca Gamarra que no tardó en adquirir los modales de su antecesora. A veces la supera lanzando dardos sin control contra un presidente del Gobierno sin entrar en detalles, un día porque viaja en el Falcón y al día siguiente porque vive en la Moncloa. Pensarían los mandamases que el cambio de la portavoz no fue suficiente para que las aguas se calmasen mientras permaneciera pilotando el partido un líder que inició su andadura con una retahíla de insultos a un presidente del Gobierno que calificaba de ilegítimo cada vez que se le presentaba la ocasión. Para moderar al partido había que apartar del cargo a Pablo Casado y buscar un sustituto entre aquellos dirigentes con experiencia gubernativa y cuyo comportamiento fuera un ejemplo de mesura. En el tablero figuraron los nombres de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y Alberto Núñez Feijó, presidente de Galicia durante cuatro legislaturas. Quienes dirigen las riendas en el PP, que eso no lo tengo claro, defenestraron a Pablo Casado y colocaron a Núñez Feijó al frente del timón. Pero por más que lo intente el nuevo presidente del PP, no consigue enderezar la marcha y navega a la deriva. Unos días parece que atina en la buena dirección y al día siguiente desvaría. Habla de moderación pero, a reglón seguido, se envalentona y aparecen en escena los filoetarras, el autócrata Sánchez y la España que se rompe. Tuvo un intento de demostrar su imagen de hombre de Estado negociando con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero en el último minuto le llamaron al orden y fracasó en el intento. La última apuesta ha sido nombrar al moderado Borja Sémper portavoz para la campaña, pero el vicepresidente de Castilla-León, Juan García-Gallardo, con el protocolo antiabortista, ha descolocado a los populares incapaces de enfrentarse con claridad a las exigencias de VOX. El moderado Sémper lo tiene difícil.