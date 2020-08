Estar en el momento del contagio

Estar o no en el momento del contagio esa es la cuestión. Cuando sale una noticia cercana sobre nuevos positivos de coronavirus, lo primero que se me pasa por la mente si alguien de mis seres queridos o yo hemos podido tener algún tipo de relación. Este mismo fin de semana, una de las primeras conversaciones que tuve con mi madre fue sobre la posibilidad de haber podido estar en el chiringuito El Pirata de Formentera. Mirar fechas y sitios que recorrí fue lo primero que hice y después tocó suspirar y relajarse. No solo se te pasa que puedes enfermar, lo peor es que alguien de tu familia que tenga una salud delicada pueda sufrir las terribles consecuencias de la covid-19. Pero solo se puede suspirar de forma momentánea porque el coronavirus avanza en la provincia de Almería y por todo el mundo y nuestra seguridad y la de los nuestros continúa peligrando. De momento, dejarse de ser cariñoso con los demás, cumplir con las medidas de higiene y seguridad y seguir haciendo tu vida, pero con cautela. Es lo que nos queda.