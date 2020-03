Hemos vivido alejados de guerras, hambrunas, epidemias, tornados y tsunamis, ahogados únicamente en la comodidad de nuestras preocupaciones burguesas, si el Ateca o el Qashqai, si el Xiami o el Huawei. Pero en la vida todo llega, también lo indeseable, y esta crisis nos ha puesto a prueba a los herederos de los que sudaron y sangraron la posguerra, es nuestra única prueba de fuego en décadas, es el gran reto de los que nacimos con una democracia consolidada y ahora tenemos que tirar del carro como si no hubiera un mañana, enganchando en esta aventura a los Millenial y con la mirada puesta en el rescate de los que nos dieron tanto a cambio de tan poco. Es nuestro momento y la peor tesitura. Una alerta sanitaria, un trance para el que no te preparan ni las películas de zombies e invasiones alienígenas, ni los libros de historia, una época de valientes de bata blanca y al volante, de los que hacemos llegar la información necesaria y los que llenan a diario las estanterías de un supermercado o farmacia. Pero también de los que se quedan en casa y tienen que responder cuando sus hijos de cinco años les preguntan por qué no pueden salir al parque. Nuestra infancia fue plácida y soberana, andábamos de un sitio a otro sin dar explicaciones, con libertad y sin móviles. Hoy nuestros pequeños están interconectados, pero no pueden salir de casa. Y me conmueve la responsabilidad con la que lo aceptan, más allá del 'privilegio' de no ir a clase, porque los que vienen detrás nos están dando ya una primera lección. El confinamiento que tanto parece costarle aceptar a ciertos adultos insensatos, estos locos bajitos lo han encajado a la primera. Ayer se nos escapó un balón al patio y cuando iba a recuperarlo, mi hijo me decía que no podíamos salir por el virus. Fui yo sólo. Él tenía claro que no cruzaba la puerta. Y por Iván y por todos los niños que sufren este castigo de la madre tierra los papás y mamás vamos a hacer lo que sea necesario. Por ellos y por sus abuelos. Son nuestro bien más preciado. Los de los setenta, ochenta y noventa en adelante no tenemos capa, pero sí orgullo y coraje. Que no lo dude nadie. Esta guerra la vamos a ganar, aunque se cobre su peaje. Pedir responsabilidad a estas alturas puede resultar redundante, así que les reclamo fuerza y entereza para que nadie baje la guardia hasta la victoria. Con calma, perseverancia y paciencia, el final del túnel está cerca. Es nuestro momento. Se lo debemos a los que levantaron este país y a los que acaban de llegar. Va por mi nueva sobrina, bienvenida Julieta.