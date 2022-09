Que la república sea un sistema político bastante más racional que la monarquía no quiere decir que España empezara a resolver todos sus problemas actuales en cuanto derrocáramos a Felipe VI. ¿O sí? Hay por ahí un catedrático de Ciencia Política con un cierto prestigio, que no hace mucho dijo en una cadena de televisión que Andalucía había votado al PP porque es una autonomía "de derechas y españolista" (no va a ser pakistaní), nada que ver con el País Vasco o Cataluña, donde son "más de izquierdas". Y es que el PNV es de una izquierda que asusta, y los antiguos convergentes catalanes, ahora convertidos en 'puigdemones' y 'puigdemonas', son de un progresismo brutal. ¡Madre mía! Por supuesto que no es el único politólogo que viene a tildar de fachas a los que se consideran españoles, y de demócratas a estos independentistas. Ahora este experto ha escrito que Juan Carlos I, cuando fallezca, no podrá ser celebrado como lo ha sido Isabel II porque ha dejado un país dividido (yo creía que eran otros los que insisten en potenciar esa división) y porque "no es buena cosa que la jefatura del Estado parta un país en varios trozos".

Al emérito hay que culparle de muchas cosas, pero no creo que sea el responsable del gran problema territorial que padecemos. Para montar este carajal ya nos apañamos solos, no necesitamos a ningún jefe de Estado del tipo que sea. ¿O con una república seríamos una nación unida y solidaria, como Francia o Portugal, sin autonomías de primera y de segunda, sin tú subes impuestos y yo los bajo, y sin políticos corruptos? ¿No habría diecisiete repúblicas, además de la central, y el pifostio territorial continuaría? Pienso que la república la tendríamos que contemplar a medio plazo, no a corto, y no sólo por el actual riesgo (¡ay, ay, ay!) de que una Ayuso, una Belarra, un Rufián, un Abascal o una Colau presidiera el país, sino porque contra la monarquía se vive mejor: siempre hay un único culpable de todo, encima no elegido, y eso es muy cómodo, y además aplazamos el desencanto que podemos llevarnos con el nuevo régimen. A saber cómo nos sale el entierro de Juan Carlos I, pero el de Jordi Pujol, el honrado dirigente que dejará una Cataluña unida, nos va a salir de cine. ¡Temblad, ingleses, que os vamos a superar!