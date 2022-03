“Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralará”. Así son algunas de las mentiras que la canción dice buenas de contar cuando se va despacio. Los barcos, propiamente, no transitan, pero la improvisada cartela informativa acaso refiera que son traídos de tierra adentro hasta llegar a la playa para singladuras ociosas. En cualquier caso, no parece sujeta la prohibición a los preceptos y señales del Código, ni siquiera a una ordenanza municipal, sino al interesado arbitrio de algunos marinos de ocasión. El tránsito, además, insinúa concurrencia y movimiento, como en el caso de las personas y los vehículos al pasar por las carreteras o las calles, aunque la playa, sobre todo en periodo no estival, es ajena a ese bullicio característico de la afluencia, que dificultaría o provocaría riesgos con el festivo tránsito de los barcos. Únanse, entonces, la impropiedad del nombre de las cosas, el particular albedrío normativo a voluntad de los interesados y el destiempo de las circunstancias para dar, no ya con la anécdota de una curiosidad atrapada en la imagen por el tino del fotógrafo, sino con el más categórico asunto de los hechos o regulaciones que contradicen la realidad y resultan tan inoportunos como mentirosos, tralará.