Somos mortales

Los últimos días del año, además de ocupados en celebraciones, suelen dar para dos cometidos: el de hacer balance, este es uno, y el de proponerse buenos propósitos, aquí el otro. Acaso tal consideración deba ser algo cuestionada porque el tiempo posmoderno de hogaño es propicio al hedonismo placentero de las fiestas -aunque a veces lo procuren poco-, a la equivocada interpretación del vivir el día -no es lo mismo que vivir al día-, pero un tanto alérgico a pasar revista de los méritos y deméritos reunidos en el tiempo pasado, y a discernir qué propósitos son sustantivos para el tiempo venidero, bastante más allá de acudir el gimnasio. Si bien, por alicortas que sean, las buenas intenciones siempre cuentan y no han de acabar empedrando los senderos del infierno, ayunas de las obras, de los hechos que las materialicen.

Las campañas de publicidad no están pensadas para animar los buenos propósitos, sino para promocionar los productos o servicios que anuncian e incrementar su consumo. Otra cosa es que ambos fines se alíen instrumentalmente e incluso que una creativa idea publicitaria acierte de plano, reciba más atención que el producto para el que se concibió y este quede subordinado a la fuerza de aquella. Dedicar más tiempo a las personas queridas ha sido, entonces, motivo de un reclamo publicitario con bastante éxito porque, ahora que la relevancia está en lo que se hace viral, en los mensajes o contenidos que se difunden con gran rapidez en las redes sociales a través de internet, decenas de millones de "visualizaciones" refrendan el atractivo de la necesidad de verse más, como anuncia Ruavieja con el original y contundente resultado de un algoritmo que, teniendo en cuenta variables como la frecuencia y el número de horas que una persona ve a otra, e incluso la esperanza de vida, calcula el tiempo que queda de encuentros antes de morir. Ya que esta última, universal y gran certeza, la de morir, también parece preterida, no solo por el mal fario que se atribuye a hablar de lo que a todos nos llegará -aunque, como discierne Saramago, lo que nos iguala es morir, no la forma en que se muere-, sino por una ilusión de eternidad que confunde y descoloca los afanes de cada edad. De modo que, a las puertas del nuevo año como ciclo del tiempo, quizás recordar lo obvio se convierta en propósito fundamental: somos mortales y por eso importa sobremanera sacarle el mejor partido a cada día.