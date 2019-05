¿por qué se mosquea Vox?

Era claramente un insulto. Por eso le dijo la madre al Buscón cuando era niño que ciertas cosas, aunque fueran verdad, no debían decirse nunca; por eso había hecho bien al pegarle al otro niño. Era su manera de exigir una satisfacción. Parece que se trata de una reacción socialmente aceptada. Esa reacción depende, claro está, de la gravedad que estime el ofendido en el insulto. Pues bien, muy grave debe ser la que aprecia Vox al considerarlo Casado como un partido de ultraderecha. Personalmente no solo no me gustaría sino que me sentiría muy ofendido si alguien me dijera que yo soy de ultraderecha. No comparto casi ninguno de los postulados que defiende esa ideología y trataría de convencer al que me lo dijera que no está en los cierto. Y si alguien me dice que soy de izquierdas pues le diría que sí, que lleva razón, y mi interlocutor ya sabría a qué atenerse si emprendiéramos alguna discusión. Por eso yo no entiendo por qué motivo se ha sentido tan ofendido Vox. ¿Acaso ser de extrema derecha es, en sí mismo, motivo de vergüenza, de oprobio? Si alguien hace declaraciones de tinte claramente xenófobo, ¿está cerca de la izquierda? Pues no. Y si alguien defiende la distribución de armas entre los que ellos llaman "hombres de bien" (¡!), ¿en dónde lo ubicaríamos? ¿entre los gandistas pacifistas? Y si se enfrentan a la lucha contra la violencia de género ¿qué? Y si son homófobos, o tienen una idea caduca, trasnochada, antihistóica, romántica de España? Y si se declaran islamófobos? Podría seguir citando más y más ideas que, en su conjunto, constituyen lo que en filosofía política se considera como la ultraderecha. Pero creo que es suficiente. Revisen las actuaciones Vox. ¿Es de extrema derecha? ¿Entonces? Después de pensarlo, creo que su protesta no trata de defenderse frente a un insulto. Creo que ellos están muy satisfechos de su presente pasado, de estar en la extrema derecha. Pero temen que se divulgue o que llegue a la mayoría porque, para muchos, la extrema derecha aún tiene muy mala resonancia. Podrían aceptar algunos o varios de los postulados de Vox sin mayor recelo. Pero aceptar que estarían inmersos en residuos franquistas les podría retraer. De ahí los temores de Vox. El lenguaje, siempre el lenguaje que quita y pone. Pero si alguna vez se produce una aceptación social de las palabras "ultraderecha" o "fascista" no tardarían en asumir que esa es su posición.