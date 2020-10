Más de 200 motivos para vivir

En lenguaje matemático, un axioma es una proposición que se admite sin demostración. En lenguaje coloquial, una "perogurullada" es una verdad, tan evidente, que es una simpleza el decirla. Aunque parecen lo mismo, no lo son. ¿Por qué esta introducción? Pues por lo que diré a continuación y que me ha dado más de 100 motivos para vivir.

Se me han venido a la cabeza Tamames por aquello de Filesa; me gustaría saber qué piensa de ese tema hoy día, con tanta distancia de por medio. Y a Ramón y Cajal, me gustaría preguntarle qué le parece que usen el nombre de "neurona" para un tema relacionado con la política. También me gustaría hablar con alguno de los alumnos de aquellos cursos sobre Archivos y Bibliotecas que organizábamos en el Colegio de Doctores y Licenciados, ya que muchos de sus participantes podrían hablarnos largo y tendido de los papeles que hay y los que no hay. De los que se echan en falta para retratar la historia lejana o reciente, y de los que no son necesarios para ese retrato. A lo mejor es que a algunas organizaciones han llegado ya la administración informatizada totalmente, y la ausencia de papeles. Pero el caso es que una vez más, "no hay papeles".

Y por otra parte, el ¿aviso? ¿advertencia? de la decisión que están valorando tomar precisamente mientras escribo estas líneas sobre otro estado de alarma, pero en esta ocasión sine die. Lo curioso de éste es que ha sido pedido. ¡Maslow ha triunfado! Si estuviéramos hablando de toros, a pesar de las pocas orejas que he pedido, y por supuesto ninguna para una faena de aliño, en esta ocasión pediría las dos orejas y el rabo. Pero, desde luego, al toro no lo aplaudiría en el arrastre. Y, para terminar, comentar que ayer fui al estanco, porque conservo activo el defecto de fumar tabaco y, como estábamos solos, la persona que me atendió me comentó que el viernes por la tarde se le acabaron las boquillas para las cachimbas. Los clientes, jóvenes que, según mi interlocutor, se reúnen a fumar y quizás no lleven la mascarilla puesta "entre chupada y chupada de la cachimba", se ve que no saben lo de la propagación del covip: ¡juventud, divino tesoro!.

Conclusión: me quedo con la humildad de Leonard Cohen al decir que "… , y empecé otra vez con esos seis acordes -una progresión de seis acordes en la que se basan muchas canciones flamencas- … ahora desvelo algo que nunca había contado en público. Esos seis acordes, … han sido la base de todas mis canciones y de toda mi música."

Con cuán poco se puede hacer una obra con la que extender tanta felicidad.