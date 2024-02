Es la movilidad, Puente

No sé si todos pero creo que bastantes de los que vivimos en el Levante esperábamos como agua de enero a diciembre la puesta en marcha del Ave de Murcia a Madrid, en espera del nuestro y de la ansiada estación de Vera. Quienes hemos de ir con alguna frecuencia a la capital del reino ya estamos cansados de autocares o del coche particular, que ya tiene demasiados kilómetros y nosotros con él. Uno creía (¡qué iluso!) que Alsa pondría un autobús desde esta zona hasta la misma estación Murcia del Carmen para enlazar con alguno de esos dos únicos aves que llegan a Madrid en dos horas y tres cuartos, porque habrá diez o doce servicios diarios pero sólo el de las 06,30 y el de las 13,53 pueden calificarse de alta velocidad, los restantes son de una velocidad ‘de aquella manera’, que diría Patxi López. ¡Hasta cinco horas y pico tardan algunos! Pero, claro, esa compañía de autobuses no se lo va a poner fácil a Adif, al contrario, procurará que todos vayamos en autocar hasta los madriles. A las 11,45 llegué a la estación de autobuses de Murcia, pues el único autocar que me servía salió de Vera a las 10,05. Así que en la capital vecina tuve mucha movilidad, señor Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. No paré de moverme durante casi dos horas y llegué tranquilamente a la estación de Renfe en el coche de San Fernando, que es el medio de transporte más barato siempre que no lleves equipaje. Pero, don Óscar, uno busca otra movilidad y si usted se dedicara a los asuntos de su competencia ya habría un autocar de Adif recogiendo gente de toda esta comarca para llevarla a la estación de tren murciana a tiempo de pillar el de las 13,53 (para el de las 06,30, no, que habría que salir de aquí cuando los gallos aún duermen). Con tantas décadas de inmovilidad es lo mínimo que nos merecemos. Pero usted está a otras cosas, a reyertas con la oposición a cuenta de la amnistía y todo eso, que si ahora ése se va a enterar de quién soy yo, que si después voy a bloquear a aquel otro... Y no, no es usted ministro de Trifulcas y Broncas Insostenibles. Para la gresca ya tienen ustedes a don Patxi y… ¿Cómo dice? ¿Que el VAR de Moncloa me va a anular este artículo? Un momento… ¡Eh, oiga!