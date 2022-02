Hay muchas más tragedias

Siempre nos acompañan desgracias. No estamos exentos de contemplar muchas cosas negativas que pasan a nuestro alrededor, o también nos tocan más o menos de cerca. No obstante, siendo tantas y tantas las calamidades, individuales o colectivas, nuestras reacciones distan de ser uniformes. Es algo que me llama poderosamente la atención. Con mucha frecuencia veo, por ejemplo, que hay alguien desaparecido. Lo comunican en las redes sociales pero no se detecta que haya un gran número de reacciones. Pasan desapercibidos. Sin ir más lejos, en este mismo diario se ha notificado la desaparición de un vecino de las Tres Villas. Se pide colaboración para localizarlo y no trasciende ninguna información de que se esté organizando su búsqueda por fuerzas del orden o por los vecinos. Pasa desapercibido. Y no es el único caso. O también nos hablan de la muerte de niños, o la situación de auténtico desamparo en la que se encuentran, por ejemplo, tantos niños refugiados, pero no parece desatarse una ola popular ni de los poderes públicos para recaudar fondos que ayuden a sacarlos de tan penosa situación. No hay dinero para ellos. O se encuentra en un vertedero el cadáver de un varón asesinado y como mucho se le habrá hecho un funeral (supongo); pero ni flores ni días de luto oficial en su localidad de residencia. Frente a estos casos, hay otros que acaparan la atención de tal forma que no se escatiman ni fondos ni esfuerzos para intentar salvar una vida o encontrar a un desaparecido que puede estar vivo o muerto; y si por desgracia ha muerto, entonces una ola de dolor, más o menos sincera, se levanta a todos los niveles. Los ejemplos que tenemos son muy recientes y han estado en boca de mucha gente. No se me ocurrirá criticar todos los esfuerzos realizados ni tampoco el sentir de pena de las personas, ni la empatía que han suscitado. Pero lo que sí querría saber es por qué unos tantos y otros tan poco. Por qué tanta impasibilidad ante muchas calamidades: son noticias que nos resbalan. A veces me da la impresión de que todas esas manifestaciones de duelo solo son como una autojustificación por dejar de lado el resto de las desgracias. Es como si acalláramos nuestra conciencia haciendo ver que sí que nos preocupamos por los problemas ajenos: lloramos mucho ante los hechos presentados como tragedias en los medios de comunicación y así se nos han acabado las lágrimas cuando vienen todas las silenciadas.