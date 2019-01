Entre los malos efectos de los programas de televisión denominados reality shows creo más pernicioso el de devaluar la intimidad de las personas, hacer de la vida privada una mercancía y convertir a los espectadores en cotillas, en vecindones o en cuñaos. En la sociedad actual, más libre, con individuos más independientes y medios de comunicación omnipresentes, el contenido principal consiste en el estado civil, las parejas, las relaciones y los errores y pecados de los personajes famosos, no su trabajo en pro de la sociedad, las obras de su talento o el legado que dejen a los demás. La infracultura creada por este tipo de programas, que llenan gran parte de las mejores horas de las televisiones, es de una calidad humana ínfima y llama a lo más bajo, ordinario y procaz de su numerosa audiencia. Pero lo peor de todo eso es que inducen a muchas personas a creer que en la vida cotidiana o en los medios se puede contar todo sobre cualquiera, sea o no verdad, tenga o no tenga matices, variaciones o circunstancias. Lo morboso es lo que importa. Así se pueden llenar conversaciones de barra de bar o artículos -no hablo en este último caso, ojo, de los profesionales de la prensa, sino de algunos de los que escribimos en ella sin ser periodistas de carrera- divulgando la privacidad de otros. Y además es barato. Basta con alegar "me han dicho que…" o "me lo ha dicho Fulano", para que la atención se desplace a un tercero lejano, quizá desconocido. Porque esa es otra. Ya no vale aquel viejo lema que presidía la ética profesional del cronista, comentarista o articulista: antes la muerte que la fuente. Este axioma se ha devaluado y cuenta muy poco últimamente. La influencia de esa forma barata, procaz, desvergonzada e irresponsable de hacer televisión por medio de horas y horas de reality shows también ha llegado a romper aquella especie de secreto profesional, aquella clase de juramento hipocrático que velaba las fuentes de información hasta el extremo de expresar esa ética de forma tan radical: antes la muerte que la fuente. Hoy, a la primera, te sueltan esa fuente para eludir ellos la responsabilidad de lo que han dicho o escrito basándose en habladurías sin contrastar. Son cronistas, comentaristas, columnistas trapaceros, que no dudan en recurrir a las artimañas y juegos de palabras más rastreros y perversos para llenar un espacio de tiempo o una página de periódico.