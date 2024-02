El mundo raro

Salir de la rutina diaria en un pueblo, y echarte a los caminos que te llevan a la multitud en una ciudad grande y populosa, es entrar en mundo raro. Hay gente por todas partes mirando pantallas y atendiendo por la megafonía, las actualizaciones de retrasos, salidas o llegadas de trenes o aviones. Hay mucha gente que pasa a su lado sin mirar a la gente - no esperes de nadie, la humanidad de una sonrisa –. Somos un rebaño pastoreado por un ordenador situado ¿quién sabe dónde? Un rebaño, sin más perro ni más albedrío que el de un teléfono móvil, una Tablet, un ordenador portátil… ¡Miles de individuos!

¿Por qué gritan tanto unos, y son tan herméticos otros?

Un mundo raro. Hoy, 31 de enero de 2024, estoy viajando a Sevilla después de treinta años. Y me temo que Sevilla va a ser para mí, una ciudad rara también. No espero nada que me reconecte con el pasado. Sus calles, sus edificios emblemáticos, su río icónico con sus puentes icónicos…, no van a tener ningún mensaje para mí; ni una palabra que alivie el daño que me hizo. Porque Sevilla puede hacer mucho daño; el mismo que hace una gran dama bellísima, al mirar con desdén a un hombre, o a un atardecer, que no estén a su altura.

Pasan los minutos.

Ya estamos acercándonos “al mundo raro de Sevilla”. Viene, o va, a mi lado, un señor bajito, amable - probablemente - y chino. Su voz, un gruñido estridente - que Dios y él me perdonen -. Está escuchando embelesado, un encantador concierto de canciones cantadas en mandarín por un conjunto de muchachas de voces delgadas, agudas, sutiles como peditos de monjas… chinas, también.

Hoy, 1 de febrero, al regresar a Madrid, he echado de menos el concierto del día anterior. Al otro lado de la frontera que es el pasillo central del vagón, un joven empresario se ha pasado las dos horas y media del trayecto hablando con sus socios y colaboradores. ¡Qué desesperación!

Para hacerle un quite al mal humor me he refugiado en un chiste del Comandante Lara que ha aparecido, de pronto en youtube: ”¡Salvado por la campana!”

- Phsí, phsííí, ¿podría bajar el volumen, por favor?

Una pasajera, que trabajaba con su ordenador en un presupuesto, no sé de qué ni para quién, me ha llamado la atención. No le hacía gracia el comandante Lara. Ni nadie más, creo.

Raro; todo es muy raro.

O… ¿será que el raro soy yo?