Llevamos escuchando que hay otros mundos que están en este desde hace mucho, lo que combina perfectamente con la idea de que estamos en el mejor de los mundos posibles según Leibniz y hasta con esa idea del multiverso proclamado por la ciencia. No obstante no nos detenemos a hacer un análisis de esos otros mundos para saber cuáles son, incluso en nuestro entorno más cercano. Probablemente los lectores se sorprenderán al entender que esos otros mundos no tienen nada que ver con la mística o con lo preternatural sino mas bien con otra idea de lo desconocido. Para empezar están aquellos colectivos marginados que no gozan de la popularidad suficiente como para tener ayudas y discriminación positiva y que por tanto sufren en el total anonimato la realidad de lo humano. Por otro lado están las organizaciones secretas. Estas son varias: las que vienen de otra época y que aun guardan ciertos rituales esotéricos pero que mantienen su poder en las sombras, hasta los grupos de poder económicos, tanto locales como transnacionales, que controlan indirectamente las decisiones políticas dado que vivimos en la mercadocracia. También están los grupos raros, extraños, donde habitan personas no convencionales. Eso no significa que sean peores sino tan solo diferentes. Además existen los que cuentan con extrañas aficiones o costumbres menos corrientes, que también suponen otro submundo. Y desde luego los inframundos laborales donde determinados colectivos aún viven tragedias personales que nadie reconoce y que están en las inmediaciones de esa inmensa clase social llamada precariado y que se ha dado a sustituir a la clase media ya casi inexistente. Después están los que piensan y que son odiados por ello. Sobre sus hombros hay rumores que la sociedad inventa para descalificarlos. Entre estos están los que se atreven a decir públicamente cuáles son sus ideas, que siempre son políticamente incorrectas. Y finalmente están las entidades no recocidas. ¿Cuáles son estas? Las que investigan y hacen gestiones totalmente peligrosas pero de las que nadie sabe nada. Las que deambulan por los entresijos legales y políticos y que mueven hilos. Esas son las verdaderas sociedades secretas de este tiempo porque gestionan la seguridad de todos. Y no les quepa duda de que existen. Pero de eso hablaremos en otro momento, cuando los hilos dejen de estar anudados y se puedan mostrar.